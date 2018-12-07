華為如何違反美制裁法律？細節曝光了

2018年12月07日 14:51 中時電子報 馮英志

華為CFO孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁，在加拿大被捕將引渡至美國，引發全球譁然。雖然華為聲明遵守業務所在國的所有適用法律法規，但根據熟知調查內情的消息人士指出，孟晚舟被捕，是美國調查她涉嫌利用全球銀行體系逃避美國對伊朗制裁的一環。

華為CFO孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁，在加拿大被捕將引渡至美國。

路透社4月報導，消息人士說，至少自2016年起，美國便一直在調查華為是否違反美國對伊朗的制裁。最近的調查包括這家公司利用匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）進行與伊朗有關的非法交易。

報導指出，匯豐2012年支付19.2億美元，與布魯克林（Brooklyn）聯邦檢察署就違反美國制裁和洗錢法達成一項延後起訴協議。消息人士透露，匯豐沒有受到調查。匯豐發言人與布魯克林聯邦檢察署發言人6日皆拒絕評論此案。

路透社報導匯豐與此案有關後，匯豐美國上市股票一度放量重挫6%，隨後下跌4.6%。

全球股市6日陷入動盪，投資人擔心美國拿華為開刀，恐使美中兩個全球最大經濟體就解決貿易爭端的談判破局。雖然華為已遭美國和若干歐洲國家電信設備市場封殺，但這家公司一再堅稱，北京對公司沒有影響力。

加拿大司法部發言人說，針對孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗制裁法律一案，預計7日舉行法院聽證會。

(中時電子報)