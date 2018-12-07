中央找戰犯、屏東忙回鍋？唐德明批民進黨「吃相真驚人」

因飆罵下屬離職的原屏東縣政府觀傳處長黃建嘉為辦好台灣燈會，重回縣府擔任傳播處長。黃建嘉也說明他擔任觀傳處長2年多任內受到外界批評的心情。(中央社)

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黃建嘉言論重點一覽表(報系資料照)

九合一選舉民進黨大敗，國民黨文傳會代理主委唐德明7日批評，屏東縣長潘孟安把在選舉期間被爆料利用職權恐嚇威脅、辱罵公務人員請辭的觀傳處長黃建嘉，重新請回擔任剛剛更名為「傳播暨國際事務處與交通旅遊處」處長，「原來請辭只是做樣子，只要我喜歡，沒什麼不可以」，譏諷「這種吃相真是驚人」。

唐德明表示，在中央，蔡總統自以為很有哏發表「迴廊談話」，強調「鬥爭非解藥」，可惜言行卻完全不符，因為民眾不會忘記蔡總統上任以來，縱容「東廠」追殺鬥爭在野黨的種種舉措。

另外，行政院長賴清德召開「選後檢討」記者會，但卻像是繞口令一般，一下子要「堅定地離開」，一下子又要「堅定地留下」，讓人搞不清楚到底所謂的「檢討」是要離開還是要留下？唐德明諷刺，或許賴院長想表達的是「不管留下還是離開，都是在做功德吧！」

唐德明指出，屏東縣長潘孟安明明第二任都還沒就任，卻迫不及待把在選舉期間被爆料利用職權恐嚇、威脅、辱罵公務人員，甚至把縣政府當成競選總部等離譜行徑因而請辭的觀傳處長黃建嘉，重新請回擔任剛剛更名為傳播暨國際事務處與交通旅遊處的處長。

唐德明直指，「難道屏東縣真的完全沒有人才了嗎」，為什麼一個在兩個多月前，才因為利用職權恐嚇、威脅、辱罵公務人員因而辭職的處長，轉眼之間，就可以回鍋繼續當處長？

唐德明批評，民進黨在中央起碼還有形式意義上的檢討與反省，但地方諸侯不但把公家當自家，把法律當擺設，「也許在他們眼中，反省不能當飯吃，檢討更是換不來一根蔥，但這一切人民都會看在眼裡、記在心裡。」

(旺報 )

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