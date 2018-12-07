男客好傻眼！檢警帶隊搗淫窟 驚見5位「半百奶奶」

2018年12月07日 15:18 中時 程炳璋

台南市警方7月在北區林三路3段查獲1家色情護膚店，得知業者在台南市連鎖經營數家色情按摩業，檢察官7日凌晨指揮警方，突擊中西區金華路三段「模特兒」按摩店，帶回22位按摩小姐，其中11位小姐超過40位，5位年過半百。

台南市檢警在選舉後大動作掃黃，7日凌晨3時許大批警力持搜索票佯裝例行性臨檢，突然從5樓一處暗門衝入，發現業者在4樓、6樓都有暗房，讓男客從事色情按摩。單純按摩每次50分鐘800元，半套性交易每次1800元。不少男客與小姐還來不及穿衣，就被警方「叫起床」。

警方帶回22位小姐，17位男客，經過查證，36歲吳姓負責人與4位店員，5人依照妨害風化罪嫌法辦，4男4女依照社維法裁罰，其中周姓女子查獲吸食毒品，另以毒品罪嫌法辦，其餘依照證人身分請回。

這家色情護膚業者屬連鎖經營，超過50位應召小姐在台南各據點彼此調度，檢警7月才突破北區色情護膚據點，帶回約40人，仍持續監控，7日又在中西區另一家護膚店查獲22位女子。

這批色情按摩女子多為台灣人為主，40歲至50歲有11位，50歲以上有5位，最大的已54歲，警方表示，其實應召小姐平均歲數比男客高，只是經過化妝與昏暗燈光照射，令人難以察覺。

(中時 )