戴全罩式安全帽 校園安全「扯太遠」？

2018年12月07日 17:22 中時 甘嘉雯

受傷後，劉茂群還繼續跑行程。（甘嘉雯翻攝）

市議員劉茂群（右）要求校長到議事堂上說明。（甘嘉雯攝）

市議員蔡永芳戴上全罩式安全帽質詢，認為剪綵發生受傷純屬意外，與工程品質沒關，扯太遠了。（甘嘉雯攝）

桃園市議員劉茂群選前參加瑞豐國小校慶運動會暨校門剪綵活動時，拉開紅線時遭掉落水管砸重鼻子，她質疑工程安全性，並要求校長到議會說明，不過根據了解，學校並非為了剪綵活動而特地辦活動，工程也早於9月驗收完畢，是廠商沒經驗將水管綁在紅布上造成意外，同區市議員蔡永芳戴上全罩式安全帽，凸顯問題也重視安全，也認為「扯太遠」。

「血淋淋的例子」、「若傷到的是孩子，怎麼辦？」劉茂群7日在議會審查教育局預算時，請瑞豐國小校長列席備詢，說10月27日參加學校校門整修工程揭牌典禮，竟被東西砸傷鼻子流血，由於選前擔心被說是選舉操作才不便反映，如今質疑工程有無驗收及安全性。

根據了解，整修工程經立委趙正宇爭取預算完工，配合10月運動會揭牌，沒想到揭牌一拉，水管也掉下來，大家都很緊張，剛好打到劉議員臉部，眼鏡再刮到鼻梁而受傷，當天校慶照片還貼在官網上，劉當時還抬頭，正好砸到臉。

蔡永芳說，此事真的是意外，是廣告公司搞烏龍，將紅布幔高掛2層樓，並用水管固定，「可能沒有經驗，把結綁得很緊，議員們扯下布幔，水管也跟著下來了」，同時戴上工程帽、全罩式安全帽，表示這樣剪綵比較安全，最後意有所指說，「或許扯太遠了」。

(中時 )