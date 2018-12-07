教育部證實南榮科大108年強制停招

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旺報

全國私校工會理事長尤榮輝6日上午臉書透露，教育部已裁定南榮科技大學108學年度停招，學校已發出「病危通知書」給學生和家長。教育部隨後回應表示，南榮科技大學接受教育部輔導已有一段時間，近年註冊率不佳，且教學品質改善一直未獲通過，經過私校諮詢會議的決議，停止南榮科大108學年度全部學制招生。

南榮校長王俊惠並發信給學生家長，表示因教育部對該校近年收支出現短絀，校務基金大幅減少，財務評估預測不佳，暫停該校108學年度各學制招生。他強調該校「截至目前為止，校務運作正常，對於未來財務改善，本校董事會已持續與知名企業或基金會洽談中，希望引進企業資源與資金，調整辦學所系科，並向教育部提出招生計畫，擬採取中信金融管理學院模式，未來朝向產學合一，精緻務實的產業科技大學發展。」

南榮科大教職員目前約160人，學生1650人，107年過後約剩1千名學生，因此至少還要營運3年，如果之後師生清空，校方就可以經過董事會決議，向教育部申請停辦，且3年內要完成改辦或復辦，否則就要法人解散。

教育部技職司專門委員柯今尉6日表示，南榮科大這幾年註冊率都在3成左右，107年日間部註冊率約2成5，且教學品質一直未獲通過，所以今年經過私校諮詢會議的決議，停止南榮科大108學年度全部學制招生。

柯今尉指出，108學年南榮科大還會留下約1000名學生，若有學生希望留校畢業，校方必須正常開課；若有學生想轉學，校方也要協助轉學，教育部也會協助安置事宜。

柯今尉說，教師部分必須依照教師法第15條相關規定，由於減班或調整系所等原因，校方應先校內外安置，或是經教評會通過後資遣，報教育部核定。

後續方面，南榮如果找到企業願意資金挹注轉型，後續可以依循新設系所的規定申請。由於學校目前是停招，不是停辦，即使明年6月大四學生畢業，目前大一到大三的學生也還在校，學校至少還要營運3年。

(旺報 )

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