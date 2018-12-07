賭貿易戰暫歇豆價會回升！美農民忙儲藏大豆

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旺報

日媒稱，受到大陸與美國貿易戰正面衝擊，美國大豆農場主在進行一場大豪賭。往年，他們會把收穫的大豆立即賣出，今年卻利用倉庫、集裝箱、儲存罐和袋子等所有方式儲藏大豆。

日本《富士產經商報》6日報導，農場主期待，今後幾個月裡，中美雙方緊張關係緩和，作為大豆最大市場的大陸，再度增加進口美國產農產品，先前下滑的農產品價格就能得以恢復。

11月9日的大豆價格為1蒲式耳（約36公升）8.87美元，在貿易戰的加徵關稅措施啟動前，每蒲式耳大豆的比這價格還高2美元。

報導稱，農場主這一賭注伴隨著很大風險。大豆期貨市場上出現了明年價格上揚的徵兆，但要看貿易談判過程和供應量增加情況，大豆行情會發生變化。

另外，大豆有可能腐爛。大豆不像玉米那樣易於保存。如果不在濕度極低的狀態下保存，它很快就會吸收濕氣開始腐爛，不僅會失去商品價值，還會喪失利潤。

另外，本季美國大豆收穫量創歷史新高，估計美國全體農場主今年的收入將收縮，這將是過去5年裡的第四次減少，但他們還希望努力恢復行情。

大陸9月對美國產大豆的進口量，同比下降將近90%；受關稅影響最大的是北達科他州。該州為滿足大陸的大豆需求，一直擴大大豆種植面積，大豆種植量居全美第四，其中約70%銷往亞洲。

美國農業部稱，估計在本季結束時，美國大豆的庫存將比2017年增加一倍多，達到9.55億蒲式耳。報導稱，因缺乏保存大豆的場所，很多大豆被堆在地面上，但這樣大豆有受惡劣天氣影響的風險。

(旺報 )

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