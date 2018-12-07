光復高中時尚造型學程 學生鄧思瑩榮獲美顏金手獎

2018年12月07日 15:25 中時 陳育賢

新竹市光復高中時尚造型學程3年級學生鄧思瑩（中），榮獲2018全國中等學校家事類技藝競賽家事類美顏組金手獎，右為指導老師范宛諭。（陳育賢攝）

新竹市光復高中時尚造型學程3年級學生鄧思瑩，近日參加2018全國中等學校家事類技藝競賽，在全國104位優秀選手中脫穎而出，榮獲家事類美顏組金手獎，此成績更奪下桃竹苗地區的美顏組唯一金手獎，為光復與竹市爭取最高榮譽。

校長黃敦煌表示，思瑩很早就確定了自己未來的方向，從國中時就對彩妝及時尚造型這方面很感興趣，那時候也就決定了自己高中要就讀光復高中時尚造型科，希望自己能在時尚造型相關領域學習到更多專業技能，進而完成成為整體造型師的夢想。

此次每位獲獎的選手在培訓過程都經歷校內競爭的挑戰與練習過程的挫折，思瑩回想起整個訓練過程，好幾次遇到瓶頸及體力無法負荷時，曾幾度想放棄的念頭，還好有指導老師及學程主任與科上師長即時的支持與鼓勵關懷，才有了堅持參賽的動力。

指導老師范宛諭表示，為了這次競賽，思瑩連續幾個月下課後及假日留校練習，回家後還需畫紙圖及背學科至半夜，訓練過程中雖然辛苦，但科上每位老師都會耐心指導，給予思瑩最大的支持與協助，也讓她能臨場不亂，呈現最佳成績。

思瑩表示，比賽是採臨場命題方式，此次題目為20、30年代的淡、濃妝與紙圖，此題目她曾在課堂上受過訓練，雖不是「確切」年代，但她深知20年代屬自然風格，最重要的眉毛的表現要剃長一點，不要帶角度，眼影採用黑灰白的顏色去搭配，如此呈現受到評審青睞而得到高分。

(中時 )