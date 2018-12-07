華為與中興產品 日排除出採購清單

2018年12月07日 16:35 旺報 張國威

共同社7日報導，日本政府基本決定，事實上將中國通信設備巨頭華為技術和中興通訊（ZTE）的產品排除出政府採購清單。這是由於2家公司被指與中國情報機構有關。日本政府最快10日召開各府省廳網絡攻擊對策負責人出席的會議，確認此事。不過顧及日中關係，屆時將不點名2家公司，商定的內容擬採用「考慮到安全保障上的觀點」等措詞。

美國政府譴責中方與網絡攻擊有關，加強了對抗措施，日本作為同盟國似乎也認為有必要統一步調。

日本官房長官菅義偉在7日的記者會上迴避證實政府採購方針相關事宜，表示「確保政府機構的網絡安全變得越來越重要。將從各種觀點出發切實採取措施」。

防衛相岩屋毅也在記者會上稱，從安保上期待安全工作萬無一失是理所當然的。據負責人稱，日本防衛省在信息系統的核心部分未使用華為或中興產品。

美國政府8月通過的《國防授權法》稱這2家公司與中國情報機構有關，禁止美國政府機構使用其產品。澳洲政府也禁止2家公司參與被稱爲5G的高速大容量通信網建設。美國也已開始對日本等同盟國展開勸說工作，要求勿使用華為產品。

日本政府相關人士指出，2家公司與中國政府的關係在全球受到了警惕。不過，必須避免因此事給日中關係的改善勢頭潑冷水。

(旺報 )