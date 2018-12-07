影》命理風水藏密碼！吳、朱想登大位 都得靠韓國瑜助攻

2018年12月07日 15:42 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜與太太李佳芬，參選路上相當不容易。（圖／取自韓國瑜臉書）

韓國瑜興起，打亂了藍綠的未來總統布局。藍營中包括韓國瑜、吳敦義、朱立倫、馬英九，誰會是2020年的新共主？九合一大選後，藍營聲勢大振，2020奪回政權的聲音不斷，韓國瑜會不會帶職參選？從地理風水和大選年運勢觀察，命理師認為，假若吳敦義、朱立倫要勝出，韓國瑜都能居中起作用，以他帶旺的運勢幫兩人登上大位。

命理師楊登嵙表示，觀察歷任總統命相，似乎有個「五長五短」規律。體相不是「五長」就是「五短」，手長、腳長、身體長、脖子長、頭也長，不然就是手短、腳短、身體短、脖子短、頭也短。例如第一任蔣中正，就是「五長」，到蔣經國就是「五短」，再來李登輝是「五長」，陳水扁則是「五短」，最近的馬英九是「五長」，蔡英文「五短」。

如果2020年總統大選，仍由蔡英文取得勝利，那就是「五短」沒有變，如果她不出來選，要讓位給其他出來選的人，那一定要是「五長」。以藍營的候選人來說， 吳敦義、朱立倫、韓國瑜、馬英九都符合「五長」的體相，相對來說，蔡英文和賴清德就是屬於「五短」的體相。

體相符合「五長」的吳敦義會是藍營的2020希望嗎？據了解，1988年吳敦義競選高雄市長失利，他將父親吳奚、母親吳簡葉靈骸從茄老山墓地，本來選定南投坪頂風水寶地蓋家族墓園，但九二一大地震毀壞墓園基地，便暫厝到林太師廟。

民俗專家廖大乙表示，吳老夫人簡媽靈骸就是面臨「壁刀煞」，一般陽人最忌諱「壁刀煞」，更何況是先人遺骸，如果吳敦義想登大位，最好是將先人遺骸入土為安，否則會有阻力。

命理師江柏樂則從另一角度解析吳敦義的2020之路。他說，吳字有個「口」，老鼠愛打洞，他在2020年聲勢很高，但另一個是「人」，表示老鼠過街人人喊打。而「敦」字帶個「口」字邊，老鼠愛打洞。「敦」字代表中生代不選他，只有女性選他，這個「羊」五形為火，老鼠年「水火剋」，年輕的男性不支持，但年輕的女性支持，所以他只有一半60%的當選機會。2020年失敗的話，2024就沒有他的份。

朱立倫將在12月25日卸任新北市長，也是與吳敦義可以相提並論的2020年熱門總統人選，他是否有機會代表藍營出征，登上總統大位呢？

江柏樂指出，2020年是老鼠年，老鼠的五行為「水」，朱的五行為「火」，火中藏馬，水火正沖，朱立倫如果出來選，老一輩的國民黨員也不會再同意，老鼠通常會在洞穴裡休息，老鼠若站「立」起來代表有危機，中生代男女都不會選他，老鼠逢人，過街人人喊打也是不好。

不過，到了2024年會出現轉機。2024是馬年，朱立倫的五行為「火」，馬的五行為「火」，整個國民黨會認同朱。朱立倫的「立」字，馬是站著睡覺，中生代也是選你，這個「倫」字，馬逢人給馬騎，代表他是有用的馬，會獲得年輕女性青睞，這個馬有「房子」住，男性也會選他，2024年他閉著眼睛趴著選都穩贏，搭配韓國瑜保證他一定當選。

至於韓國瑜氣勢正旺，是否有可能在2020年帶職參選？民俗專家廖大乙表示，李佳芬的西螺祖厝地理旺，匯集很多好的人氣。這次是李家的地理靈氣發功，讓韓國瑜有很高的人氣。

李佳芬的阿公阿嬤祖墳，位於李家700坪的家族墓園內，其墓特別做了一個土丘環繞，這是「大象環抱」格局，難道暗藏2020參選總統秘碼嗎？

民俗專家廖大乙說，大象就是代表烏紗帽、官運，植裁龍栢就是要讓它長年立萬年青，不掉葉不枯黃，為何墓地要種12棵柏樹？就是要四季如春長年旺，這對韓總官運往上衝助益甚大，廖大乙認為，此墓地顯經高人指點。

至於韓國瑜的流年八字，是否可讓他成為藍營2020年的總統候選人？命理師江柏樂說，韓國瑜的「韓」有個口字，老鼠年老鼠愛打洞，他能拿到年紀大的長上票數，「國」字拆開來看，有「口」代表有房子住，他五行屬「金」，老鼠年屬「水」，此為金生水，2020年名氣還是很旺，中間選票不論男女都有票，「瑜」字老鼠年老鼠可以逢「王」，既掌令又有房可住，這個「刀」的五行屬「金」，「金又生水」，聲勢非常強。

總而言之，不論吳敦義或朱立倫，如果選擇搭配韓國瑜，2020年吳敦義就可以當總統。所以吳敦義的命運決定在韓國瑜的手上。另外，朱立倫與韓國瑜搭檔，那更是勝券在握了。

(中時電子報)