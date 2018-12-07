民進黨斥假新聞擾亂選舉 他嗆黨中央用假民調騙總統

2018年12月07日 15:27 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

九合一大選，民進黨創下空前大敗，前民進黨祕書長洪耀福卻仍緊咬境外假訊息混亂民眾，民進黨要面對這個問題。但綠媒老董批評，民進黨黨中央做出假民調騙總統蔡英文，甚至連行政院長賴清德都騙下去，造成這次民進黨空前場敗，連事前應對都無法及時反應！

在敗選記者會上，前民進黨祕書長洪耀福被問到民進黨挫敗是否因大陸因素？洪耀福回答，這次選戰給民進黨一個深刻教訓，就是假訊息對民眾造成影響。未來要怎麼面對這個問題，黨和行政系統要對假訊息有新的作為。

但吳子嘉於政論節目《關鍵時刻》上表示，這次選戰，民進黨中央非常清楚地做出假民調，當許多民調顯示新北市部分，民進黨的蘇貞昌要大輸新北市準市長侯友宜30萬票，民進黨最後卻做出五五波，民進黨中央很明顯在做假民調騙蔡英文！

他指出從這次大選的民調可以發現，偏綠的民調機構所做出的民調完全失準。而民進黨中央根本不在意，因為他們做出的民調不是給一般老百姓看，是給蔡英文一個人看的，給蔡英文看的高興就好。

吳子嘉更舉例，到選舉前三天，有一個綠營大老打電話跟行政院長賴清德說，台中要輸了！賴清德還不相信，因為民進黨內部民調顯示台中是穩定的。在半年前，林佳龍還表示會大贏台中市準市長盧秀燕20萬票，選舉結果是盧大贏林20多萬票！怎麼會有這麼大的反差，就是因為黨中央做假民調騙人！

(中時電子報)