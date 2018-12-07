影》吳音寧離職留3爛攤？北農證實：正在解決

2018年12月07日 15:31 中時電子報 陳儷方 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

吳音寧被爆離職後留下3個爛攤子給北農，包括：拆掉二市的天花板、批購3萬2千顆素粽卻賣不完，以及關掉賺錢的「農的傳人」門市，改開文青風的有機商店。對此，北農證實，素粽還剩3千顆待售，他們會持續推廣，素粽的保存期限至明年。

北農虧定了！？吳音寧下台留三大爛攤誰買單？

北農指出，今天端午節進的粽子比較養生，口味清淡，需要時間推廣，坦承賣了半年還沒賣完，但沒有剩萬顆那麼多，只剩下2、3千顆，食用期限到明年，所以素粽現在還在銷售中。往年，北農的訂製粽都大受歡迎，曾創下1年賣20萬顆的佳績，但今年以溪州米製作的素粽，是向吳音寧推薦的中部供應商買的，從端午節賣到現在還賣不完。

至於二市天花板拆除，北農也證實此事，但強調是因為天花板舊了，因已使用15年，中間經歷幾次颱風，有破損，才會拆除。北農表示，現已在處理天花板拆除後的線路重整，12月底前會完成電線、電話線、網路線等拉線工作，並找消防技術士規劃天花板的防火設施。至於拆除天花板及重新拉線、重新設計消防天花板的預算，北農則不願再進一步說明。

為北農賺進不少錢的「農的傳人-農產品退稅店」的裁撤進度？北農澄清，沒有要撤，也沒有要拆，只是會將農的傳人門市稍作轉型，引進有機農產品。

面對留下3爛攤的質疑，吳音寧簡訊短短回覆「捏造扭曲，欲加之罪，何患無辭？」不過，粽子是真的賣了大半年沒賣完，防火天花板也是在沒重建計畫下拆了，只有農產品退稅店拗回來是「轉型」增加銷售品項。

(中時電子報)