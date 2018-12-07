中市立委補選拚人氣 羅辦開直播推薦唐國泰

2018年12月07日 15:38 中時 盧金足

盧台北市新當選的市議員羅智強，人正在美國、加拿大進行演講，心繫好友、前行政院中部辦公室執行長唐國泰，參加台中市第五選區立委補選國民黨民調作業，委由他的辦公室小編「芳芳」、「婷婷」開網路直播，呼籲台中市民接到初選民調電話支持唐國泰，強調「正道不孤」，希望更多理念相同的好友參政、為民服務。

羅智強辦公室小編「芳芳」提問羅智強參政理念？唐國泰馬上表示，當然是「天行健、智強永遠不休息」，唐式幽默惹得全場笑聲，也稱讚羅智強當選後仍然為自己理念，馬不停蹄到國外演講。

唐國泰說，羅智強首次選舉即不掛競選招牌，不走傳統選舉路線，獲4萬多名選民支持，「我以當羅智強的好友為榮！」今年九合一大選，全台各縣市大翻轉，高雄市長當選人韓國瑜，讓高雄綠地變藍天，台中也需要翻轉，例如空汙問題，要翻轉回以前的藍天，給市民好空氣。

長期關切台中市發展，唐國泰表示，台中市的交通建設，包括捷運綠線規畫及施工多年，市民期待試運轉後啟用，至於其他區域路網規畫，也應盡早研擬並有計畫爭取中央支持與補助，讓市民享受快捷便利的交通品質。

羅辦小編「婷婷」強調，台中要翻轉，需要靠廣大市民朋友在8日、9日兩天，國民黨進行電話民調時大力支持，讓羅智強的昔日戰友順利提名，才能真正讓「正道不孤」，也希望增加更多人氣支持。

國民黨台中市黨部辦理第9屆區域立法委員台中市第五選舉區北、北屯區缺額補選黨內登記，計有沈智慧、賴順仁、王秋冬、陳成添、唐國泰、蔡錦隆、洪子傑等7人參加登記，中央黨部7日舉行民調說明會，8、9日兩日舉行民意調查，10日公布民意調查結果，12日提議徵召名單提報中央常務委員會。

(中時 )