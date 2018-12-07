受害女當晚出現「這動作」 鈕承澤稱「好感的表達」

鈕承澤捲性侵疑雲，今現身接受訊問。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

針對2天前傳出捲入性侵女工作人員風波，導演鈕承澤（豆導）今(7日)現身大安分局接受訊問，媒體稍早報導，鈕承澤表示和該名女員工是朝著交往關係發展的男、女朋友，他認為雙方是互有好感的，主因是當晚女員工的主管離開後，女員工是自行留下和他獨處，不清楚對方為何提告。

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鈕承澤昨打破沉默，在臉書發聲明回應面對排山倒海的聲浪，自己已多日無法入睡，但絕不逃避，「我一定會勇於面對」。據《蘋果日報》報導，鈕承澤稍早在警局還原上月24日在工作室事發經過，透露當天他與一對客人從中午開始聚餐，受害女和女主管約下午5時現身，女主管約在午夜12時先行離開，只留下受害女與鈕承澤。

報導指出，鈕承澤認為與受害女子是往男女朋友發展中，互有好感，如果不是，當晚受害女可以先走，但對方卻決定留下來，使鈕承澤主張是「好感的表達」，不清楚是在何時雙方認知有誤差。而鈕承澤稍早從警局做完筆錄後，對媒體表示：「因為進入司法程序，會盡全力配合調查，等待結果，其實在司法外，有一場審判，我已經被判死刑了，鈕承澤已經死了。」之後還傳出推記者等傳聞，可見心情極度之差。

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鈕承澤先前在拍攝電影《跑馬》時，傳出疑似趁著酒酣耳熱之際對女員工伸出魔爪，導致對方身心崩潰，無法再繼續工作，媒體報導，鈕承澤事後極力想向女方道歉，更向受害女主管表示願支付受害女半年到一年的薪水，約60萬，但女方最後並未答應。

(中時電子報)

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