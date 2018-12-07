民團赴監察院遞糾舉函 要求中選會委員下台

台灣公民參與協會等公民團體，今前往監察院，要求調查中選會是否失職。（台灣公民參與協會提供）

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監察委員楊芳玲（左）接受公民團體遞糾舉函。（台灣公民參與協會提供）

公投亂象引發爭議，台灣公民參與協會等公民團體，今（7）前往監察院，向監委楊芳玲遞糾舉函，調查中選會相關人員在處理公投案中是否之違法失職。公民團體認為，這次大選中選會至少犯下3大罪證，包括政治力介入，違反行政中立；有權無責，不受任何機關監督；決策錯誤，專業素養不足，要求中選會委員全下台負責。

台灣公民參與協會理事長何宗勳、負數票協會理事長張天鷞、台灣動保行政監督聯盟召集人王唯治、以核養綠公投領銜人黃士修、台灣陪審團協會主任林秉權，今天在監察院門口召開記者會，指出中選會委員不專業、不勝任，已無法受國人託付，除不應戀棧權位外，更應自動請辭謝罪下台。

台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，今年選舉問題很多，從選前的大選綁十個公投，提案公投過程也有爭議，到選舉日當天甚至「邊開票邊投票」，都引起全民公憤，中選會為行政院下屬二級機關，理應保持行政中立，但本次公投提案過程，卻多次製造技術性障礙，認為「明顯是有政治力介入」，阻饒部分公投提案及結果。

何宗勳認為，中選會委員至少犯下三大罪證，第一是政治力介入，違反行政中立；第二為有權無責，因中選會沒有監督者，儘管選舉要有中立的單位，但擴權時誰來監督？第三則是決策錯誤，專業素養不足，通常同一議題不能有正反方提案，但在婚姻平權上卻出現；這次投票開票時間太冗長，引起民怨。

在公投法修正後，中選會已不能再針對公投提案進行實質審查，本次作為卻超越法律，除揚言提告提案人外，更違法在選舉公報上印製修正後的行政院意見書；有關公投案名稱的撰寫與內涵審議，中選會未考量公民投票認知，造成語意不清、通過後窒礙難行。

以核養綠公投領銜人黃士修在痛批中選會的各項打壓，以實質審查、干涉公投提案內容。黃士修表示，中選會是審議制的獨立機關，中選會委員卻沒有發揮功能，放任前中選會主委陳英鈐獨斷作為。更質疑中選會為政府服務，可能有偽造文書之嫌，要求中選會交出不合格的9492張連署書以供檢驗。

監察委員楊芳玲接受公民團體遞糾舉函，並表示依照監察院程序接受人民陳情，若有進一步調查瞭解必要會立案處理。

(中時 )

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