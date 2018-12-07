全球金融市場動盪 勞動基金10月失血1227億元

2018年12月07日 16:15 中時 王思慧

10月份國際金融市場在中美貿易戰、英國硬脫歐疑慮及新興國家資金外流等重大議題干擾下，呈現下跌情況。勞動基金績效也受到影響，累計收益為-174.6 億元，單月失血達1227億元。勞動基金運用局表示，勞動基金仍以追求長期收益為主，單月震盪無法避免，只能用長期保護短期，11月隨著股市反彈，勞動基金收益已回正。

根據「勞動基金運用情形報告」統計，截至今年10月31日，整體勞動基金規模為3兆9501億元，其中新制勞退基金規模為2兆1730億元，舊制勞退基金規模為9280億元，勞保基金規模為7018億元，就保基金規模為1237億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為129億元。

新制勞退基金、舊制勞退基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金的收益率依序為-0.72%、-0.23%、-0.53%、2.06%、0.78%及1.71%。另受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為3136億元，收益數為-23.3億元，收益率為-0.78%。

但十月金融市場差，台股單月加權指數下跌-10.94%，跌幅近11%，MSCI10月為-7.94%、亞太-10.26%、新興市場-8.91%，勞動基金則是單月下跌3.2%。

勞動基金局副局長劉麗茹表示，受到中美貿易戰、英國脫歐英鎊大跌等影響，10月光是台股就跌了快11％，國外也跌了將近一成，金融市場非常不好，可以說是「紅色十月」，不過11月應該會回穩，初步估算收益數轉正，現在12月市場再度修正，認為今年度會是正數。

劉麗茹說，儘管股比較能獲利，但市場反應比較激烈也很容易損失，不過勞工退休金為長期投資，過去雖經歷全球股市震盪，最近5年及10年的平均報酬率仍有4.80％及3.75％，中長期投資績效優於法定的保證收益率。

(中時 )