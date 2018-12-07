竹市養雞協會周日假日花市促銷搶好康活動

新竹市養雞協會將於12月9日上午8點起，在新竹市體育場旁假日花市，舉辦「台灣土雞產地平價供應直銷活動」，現場每隻土雞促銷價350元，機會難得。（新竹市養雞協會提供）

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新竹市養雞協會將於12月9日上午8點起，在新竹市體育場旁假日花市，舉辦「台灣土雞產地平價供應直銷活動」，現場每隻土雞促銷價350元，機會難得。（新竹市養雞協會提供）

新竹市養雞協會為配合中華民國養雞協會對全國土雞產地平價供應直銷，將於12月9日（周日）上午8點起，在新竹市體育場旁假日花市，舉辦「台灣土雞產地平價供應直銷活動」，當天將準備600隻、每隻4斤以上的土雞促銷，現場還提供800分雞湯供民眾免費品嘗，機會難得。

新竹市養雞協會理事長蘇永勝表示，在行政院農委會的指導下，中華民國養雞協會為回饋消費者，訂於12月9日在全國各縣市同時聯合開辦「台灣土雞產地平價供應直銷活動」。

為使消費者大眾對消費禽肉無礙健康之正確觀念，使用新鮮、安全美味的「在地畜產品」之優質形象，加強新竹市民對本土畜產品品質信心，刺激消費大眾意願及增加優質健康概念。

另，新竹市養雞協會爭取這次特賣全國土雞產地平價供應直銷活動，除加強消費者對本土畜產品信心，進而提升消費者對國產禽肉產品的認同，並藉由活動達到敦親睦鄰的親和力。

蘇永勝說，此次平價供應直銷活動內容，限量600隻售完為止，挑選出的土雞每隻重量都重達4斤以上，每隻350元（市價500元以上），數量有限，售完為止，除現場採購外，新竹市養雞協會同時也接受社區、社團，依團購（20隻以上）方式向新竹市養雞協會登記。

(中時 )

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