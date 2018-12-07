南台中家扶冬季跳蚤市場8日舉行 歡迎來尋寶

歲末來挖寶，作公益過好年！南台中家扶2018冬季跳蚤市場8日在台中市大仁國小登場。（盧金足翻攝）

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南台中家扶中心一年一度募款活動「2018冬季跳蚤市場愛心義賣」活動，8日將在大仁國小舉行，設置90個攤位全數招滿，選舉結束，號召大家明天前往尋寶消費或捐款，期待在眾多攤主與消費民眾支持下，衝人氣也衝買氣，最後義賣成果可以達到100萬元的募款目標，讓明年度相關扶幼工作能順利展開與推動，幫助弱勢兒少與其家庭早日脫貧邁向自立。

南台中家扶年年舉辦跳蚤市場，倡導民眾「分享舊物、讓愛再生」的觀念，希望讓堪用的物品有更好去處，也善盡環保之責。

南台中家扶主任洪健胤表示，接近歲末年終，很多企業或單位團體捐贈新品或八成新物資，透過跳蚤市場活動換得部分扶幼經費，幫助更多弱勢兒童和家庭。

跳蚤市場募集全新與二手堪用義賣物品，如小家電烤箱、果汁機、吹風機、電扇、電鍋等、家庭飾品手作吊飾、飾品盒、園藝裝飾、時鐘等、生活用品(腳踏車、耳機、包包、檯燈、禮物贈品、玩具教具、圖書文具等。

南台中家扶服務台中地區近千戶弱勢家庭及兒童，透過扶幼經費可以提供他們經濟補助、營隊活動、脫貧培力方案、健康醫療、心理輔導等多面向服務，幫助重建其家庭功能，這些服務皆須仰賴社會善心人士的愛心捐款，鼓勵民眾踴躍參與跳蚤市場活動，不拘形式，幫忙宣傳、揪團來消費等也都是支持的表現。

(中時 )

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