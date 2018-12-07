影》彰化狠婦買刀「預謀」先殺前夫 再殺「挺父」親生女

2018年12月07日 15:51 中時電子報 張國欽

王姓婦人行兇後在深夜裡獨自步行到埔心派出所。（謝瓊雲翻攝）

吳姓男子送入急診室急救時已無呼吸心跳，滿身是血。（謝瓊雲翻攝）

彰化埔心今天淩晨1時許驚傳2死兇殺案！殺人兇手王姓印尼籍婦人犯案後自首告訴警方，先買刀「預謀」殺死前夫，再殺死平時「不聽話」、欲上前保護爸爸的14歲親生女兒。

王婦自首後向警方坦承，她與前夫常為工作意見不合，爆發爭執，1周前就買妥1把水果刀，打算殺死前夫，今天凌晨兩人再度爆發口角，就趁前夫準備就寢不注意，持刀行兇。

外配一周前買刀預謀殺夫，後兇後再殺死保護父親的14歲女兒。

王婦說，殺前夫過程中，兩人所生的14歲女兒，上前保護爸爸，讓她想起女兒平時不聽管教、不乖，於是「順便」也把女兒殺了，事後本來畏罪想自殺，卻沒有勇氣，才徒步到派出所自首。

吳姓女學生左胸、左後臂等有10多處刀傷，甚至有貫穿傷，滿身是血，送到醫院時已沒有生命跡象，經急救40分鐘依然傷重不治，醫護人員看到小女孩傷勢都紅了眼眶。

警方調查，吳男經營檳榔攤，吳男的雙親則投資汽車旅館，王女目前仍在汽車旅館工作，擔任清潔工。吳男父親後來到院時傷心指出，兒子全身是血從樓上跑下樓，當時還有意識，他趕緊叫救護車並把兒子背出來送醫，他不知道夫妻為什麼要殺成這樣，甚至連孫女都遇害。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)