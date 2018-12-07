影》彰化狠婦買刀「預謀」先殺前夫 再殺「挺父」親生女

15歲少女被印尼籍母親持水果刀刺殺，身中數刀後被緊急送至員林基督教醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。(謝瓊雲翻攝)

友善列印
中時電子報
王姓婦人行兇後在深夜裡獨自步行到埔心派出所。（謝瓊雲翻攝）
吳姓男子送入急診室急救時已無呼吸心跳，滿身是血。（謝瓊雲翻攝）

彰化埔心今天淩晨1時許驚傳2死兇殺案！殺人兇手王姓印尼籍婦人犯案後自首告訴警方，先買刀「預謀」殺死前夫，再殺死平時「不聽話」、欲上前保護爸爸的14歲親生女兒。

王婦自首後向警方坦承，她與前夫常為工作意見不合，爆發爭執，1周前就買妥1把水果刀，打算殺死前夫，今天凌晨兩人再度爆發口角，就趁前夫準備就寢不注意，持刀行兇。

外配一周前買刀預謀殺夫，後兇後再殺死保護父親的14歲女兒。

王婦說，殺前夫過程中，兩人所生的14歲女兒，上前保護爸爸，讓她想起女兒平時不聽管教、不乖，於是「順便」也把女兒殺了，事後本來畏罪想自殺，卻沒有勇氣，才徒步到派出所自首。

吳姓女學生左胸、左後臂等有10多處刀傷，甚至有貫穿傷，滿身是血，送到醫院時已沒有生命跡象，經急救40分鐘依然傷重不治，醫護人員看到小女孩傷勢都紅了眼眶。

警方調查，吳男經營檳榔攤，吳男的雙親則投資汽車旅館，王女目前仍在汽車旅館工作，擔任清潔工。吳男父親後來到院時傷心指出，兒子全身是血從樓上跑下樓，當時還有意識，他趕緊叫救護車並把兒子背出來送醫，他不知道夫妻為什麼要殺成這樣，甚至連孫女都遇害。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

性騷犯不配合接受輔導將連續挨罰 保全熊抱女住戶還掐胸 嚇到她…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。