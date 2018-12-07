影》對陳金鋒連投3壞球 王建民：緊張到不會控球

陳金鋒。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導
陳金鋒、王建民談對決感想。

Nike青棒訓練營今天（7日）在最終日舉辦明星對抗賽，1局下王建民、陳金鋒的投打對決成為焦點，王建民使用5顆球讓陳金鋒擊出滾地球出局，他笑說：「看到學長，緊張到不會控球。」

王建民連3壞球看計分板偷笑 陳金鋒滾地球出局

相隔5年對決陳金鋒 王建民已設定好第一球

睽違了將近2年再度站上投手丘，王建民面對陳金鋒連續投出3顆壞球，他還一度轉頭看計分板偷笑，第4顆球靠著陳金鋒揮棒落空才拿到第一個好球數，王建民笑說：「看到學長會緊張，不知道怎麼控球，謝謝學長可以幫忙、揮一下。」一旁的陳金鋒立刻回應：「我才緊張，你丟這麼快！」

王建民1局投球面對4人次，僅在2出局後讓高苑工商的曾傳昇靠著失誤上壘，3個出局數包括陳金鋒、旅美好手張進德都是以滾地球出局，使用16顆球、沒有被擊出安打、沒有失分。

王建民透露，畢竟一段時間沒有正式投球，一開始的確有點緊張，不過投了幾球之後慢慢抓到感覺才越投越順，談及自己今天使用的球種，他笑說說：「二縫線比較多，因為比較熟悉，要是投四縫線的話可能連好球帶都投不進去。」

至於「台灣巨炮」陳金鋒，今天與王建民纏鬥5球，最終擊出一壘方向滾地球遭刺殺出局，他笑說：「王建民對我來說是很強，因為很久沒站在打擊區，覺得自己可能會打不到，他的球看起很快，可能要問現在還在比賽的選手感覺比較準。」

(中時電子報)

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