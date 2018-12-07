全臺獨嘉國際表演免費看 還有周子瑜第2

長相甜美的汪沅沅讓「嘉義全智賢」張花冠讚為周子瑜第2。（張亦惠攝）

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畢業於台師大的體操好手汪沅沅。（張亦惠攝）
韓國Flying飛天秀團員。（張亦惠攝）
西班牙Flower Station高空秀團員。（張亦惠攝）
嘉義縣政府邀請民眾一起來欣賞國際級的演出。（張亦惠攝）

嘉義縣政府在歲末年終時，舉辦「全臺獨嘉．藝冠全臺」活動，邀請知名西班牙及韓國表演團體，全縣3場演出，讓民眾免出國、免門票就能欣賞國際級表演，特別也讓弱勢團體及長輩以貴賓身分入席，相當溫馨。這次演出的韓國團體中，有1名來自桃園的汪沅沅，縣長張花冠笑說，「是周子瑜第2」。

「全臺獨嘉．藝冠全臺」歲末平安慈善戶外大型演出，延續2018年嘉義燈會的演藝風采，嘉義縣邀請國外知名表演藝術團隊輪番登場，8日在太保市縣府廣場有西班牙Flower Station花漾高空秀、9日民雄運動公園韓國Flying飛天秀、15日竹崎親水公園韓Fireman秀。

張花冠指出，小英政府上台後陸客人數下降，但嘉義縣的觀光人數卻逆勢成長，這是嘉義縣的軟實力，2018年台灣燈會在嘉義，開創了「全臺獨嘉」的演藝新局，精彩的國內外節目，吸引國內外媒體大量報導，這次要延續展現嘉義的表演藝術風采。

特別的是，這次來台表演Flying飛天秀的韓國團體中，有一名來自台灣的團員汪沅沅，她畢業於台灣師範大學，是韻律體操好手，長相甜美，目前在韓國發展。張花冠得知後笑說，我是嘉義全智賢，你是周子瑜第2。

(中時 )

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