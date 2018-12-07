嚴正嵐拍戲遇邀約不獨行 過世父贈電擊棒防身

嚴正嵐今出席公益記者會。（尤嬿妮攝）

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嚴正嵐今出席「2018 希望起飛」公益記者會，呼籲社會大眾關懷偏鄉弱勢孩童；會後受訪聊起鈕承澤近日爆出性侵疑雲，嚴正嵐表示從未與對方合作過，私下也沒遇過鈕；問她過去拍戲時是否曾被吃豆腐，或遇到劇組人員言行舉止讓自己有不舒服的情形，她表示拍戲時所有工作人員都很辛苦，遇到單獨邀約她都找人結伴同行，「我爸媽、公司同事很保護我，我會很安全地、沒有發生過這樣的事，加上我有門禁，到11、12點我媽就會一直打來，她會奪命連環扣，而且從小爸爸就教我防身術、還給我電擊棒、警報器（隨身攜帶）」。

她表示爸媽覺得自己身材瘦小、看起來像小孩子，所以很注意她人身安全，「電擊棒後來壞掉了，但爸爸走了，可能要自己再買一個，看到那個（壞掉的）警報器就很想念爸爸」，她父親6月時意外溺水身亡，今講起爸爸生前的事仍忍不住眼眶含淚；媽媽是她忠實粉絲，最近看到鈕的事件有沒有特別叮嚀在外小心？嚴正嵐說：「媽媽沒有，但她很關心我的唱片，關心點閱率、大家反應，她可能關心女兒關心到根本沒意識到發生這麼大的社會事件。」

她近期忙傳新專輯《告白》瘦了約四公斤，目前僅剩40公斤左右，預計明年再投入戲劇拍攝。今活動安排她與孩子們一同搭乘希望摩天輪，嚴正嵐表示過去沒接觸過偏鄉孩童，此次參與活動，才發覺他們物資相當缺乏，很多小孩的家庭都是隔代教養、由阿公阿罵帶大，即便外在困頓仍無礙孩子們的夢想，嚴正嵐說：「我小時侯的夢想是當女強人，想成為一個可以給予、雙手往下的人，跟這些孩子們的夢想比起來真的超不可愛。」

(中時 )

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