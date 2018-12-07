北醫附醫聯手人工智慧實驗室 盼縮短敗血症偵測時間

2018年12月07日 16:22 中時 林周義

敗血症是重症醫療的重要疾病，在美國有高達3分之1的致死率。為提升患者的存活率，台北醫學大學附設醫院去年於加護病房全面導入「TED-ICU智能重症照護系統」，可預測患者4小時後，敗血症的發生率。北醫附醫今（7日）與台灣人工智慧實驗室簽約，盼在半年至一年內，將偵測時間縮短至即時預警。

北醫附醫表示，傳統篩檢敗血症的方式如SOFA、SIRS、MEWS都很有限，並無整合資料。病人需等上數天的時間，才能知道結果。若能及早偵測出敗血症，給予抗生素等治療，可有效提升病患的預後。

北醫附醫去年導入的「TED-ICU智能重症照護系統」，可自動完成病患的生理資訊拋轉、整合、計算與紀錄，醫護團隊藉由時序性的生命徵象以及病患背景資料，預測4小時後敗血症的風險。

藉由此次與台灣人工智慧實驗室的合作，北醫附醫將進一步運用「TED-ICU智能重症照護系統」的資料，建立即時預警功能，讓醫護團隊在最短時間內做出正確處置，提升患者存活率。未來北醫附醫也將提供臨床資料，與台灣人工智慧實驗室共同開發人工智慧系統，將其運用於臨床系統，包含「TED-ICU智能重症照護系統」及「住院病人狀態評估系統」。

另一方面，為降低病患跌倒的機率，台灣人工智慧實驗室將運用機器學習過往跌倒的病患記錄，預測高風險族群，進一步判別跌倒原因，作為護理人員照護上的參考。

(中時 )