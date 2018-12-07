你以為女明星去健身房運動沒上妝？女星素顏小心機大公開！

舒兒絲提供。

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中時電子報
綜合報導

這幾年來，全民都在瘋運動健身！女明星不管愛不愛運動，都開始紛紛上健身房做運動，「小明星大跟班」日前邀女明星大談到底去健身房真的有在運動？還是只是假掰美美拍照？藝人安苡愛公佈健身時的po文照，真的美到超犯規，大家都不信她沒化妝！安苡愛強調，運動時她從不化妝，但為了怕運動時氣色太差，現在女星藝人間都瘋傳運動小心機—可以瞬間美肌的素顏霜，拍照完全不用套濾鏡，就可以擁有美肌的效果！

安苡愛運動時用的就是國民保養品牌SHILLS舒兒絲的「小蒼蘭抗UV美白濾鏡素顏霜」，每次只要去運動就會帶著它!她都暱稱這瓶叫做「小圓瓶」，運動前擦上，一瓶抵多瓶，同時擁有保濕、潤色、防曬、輕底妝的效果，秒間就可以打造偽素顏，完全不需要再上一層厚厚的粉底，一瓶就搞定！添加了三重美膚因子，具有瞬間美肌的效果，讓它有「美妝界的無他相機」之稱，拍照完全不用開濾鏡就可以拍出美美的照片！

舒兒絲提供。

除了修飾膚色的效果，它還添加了熊果素、保濕因子、和維他命E，具有美白、保濕、抗氧化的功效，並添加長效的控油因子，能夠保持肌膚油水的平衡，一整天都持久不脫妝，即使運動流汗也不會看起來斑斑駁駁，一整天都美美的，質地不黏、不乾、不悶，最適合運動時使用，連戶外跑步都沒問題，臉部可以擦外，身上比較黯沈的部位也可以使用喔！重點是用洗面乳就可以清潔乾淨囉～安苡愛說，淡淡的小蒼蘭香味，心情都愉悅了起來～

舒兒絲提供。

女神安苡愛愛用，連憲哥都忍不住試用看看的「小蒼蘭抗UV美白濾鏡素顏霜」，就用它來一秒變女神吧！

(中時電子報)

SHILLS舒兒絲

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