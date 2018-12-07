1滴水用3.9次 聯華Fab8E廠獲榮譽環保獎座

2018年12月07日 16:18 中時 廖德修

象徵企業最高環保榮譽獎項的「第27屆中華民國企業環保獎」，今（7）日在「公務人力發展學院」卓越堂頒獎。環保署為表彰企業致力推動環境保護工作的貢獻，連續27年辦理中華民國企業環保獎，共有24家事業單位獲獎。

企業環保獎自1992年開辦以來，累計400家企業獲獎。環保署指出，今年獲獎的24家企業中，聯華電子Fab8E廠、嘉義市垃圾焚化廠委託達和環保服務公司代操作，以及國瑞汽車公司中壢廠等3家是連續3年得獎，獲頒發榮譽環保企業獎座。

其中聯華電子Fab8E廠落實製程廢水回收再利用，達到1滴水使用3.9次，並推動綠色供應鏈，將減碳及節水擴大至供應商。嘉義市焚化廠取得環境教育設施場所認證，提供民眾參訪學習，並將其底渣再利用產品應用於嘉義市公共工程。國瑞汽車中壢廠取得經濟部工業局綠色工廠標章，除落實汙染改善及減量，以水性塗料取代傳統塗料，降低空氣汙染物排放，所生產的每輛汽車皆取得環保標章。

模範環保專責及技術人員部分，本次獲獎的10位，含括空氣汙染防制、廢（汙）水處理及廢棄物清除、處理專責及技術人員等領域；所服務單位跨足半導體製造、太陽能光電及航太製造等高科技產業。

獲獎企業類型從早期的傳統產業逐漸發展出電子半導體、醫療、教育、金融或專業技術服務等多元化行業種類。企業推動環境保護的面向也從早期的汙染防治與管末處理，逐步朝向循環經濟的時代。透過企業環保獎評鑑制度，可讓企業社會責任價值內化到企業決策模式。

環保署感謝每位獲獎的事業單位及專責人員對環境保護工作的支持與付出，並期許在未來環境資源部成立後，各企業仍秉持推動環境保護的用心，兼顧經濟發展與民眾健康。

(中時 )