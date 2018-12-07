花蓮》東華大學教授「藝設日常」聯展 作品超級吸睛

2018年12月07日 16:20 中時 范振和

國立東華大學「藝設日常」教授聯展，羅凱提供數位設計作品參展，令人耳目一新。（范振和攝）

東華大學「藝設日常」教授聯展，作品媒材豐富多元。（范振和攝）

國立東華大學「藝設日常」教授聯展中，汪曉青提供4公尺長的壓克力畫，頗為吸睛。（范振和攝）

國立東華大學推出「藝設日常」教授聯展，由藝術與設計學系主任廖慶華領軍，即日起至12月30日，16位系所教授及藝術家提供65件作品，在文化局美術館參展，多元媒材傑作，吸睛之至。

此次「藝設日常」聯展，成員包括洪莫愁、吳偉谷、李延祥、林永利、湯運添、黃琡雅、黃成永、韓毓琦、徐明豐、李駿成、胡朝景、汪曉青、蔡文慶、羅凱、田名璋等16位系所教授及藝術家，65件作品有素描、水彩、油畫、水墨、書法等，不一而足，豐富多元，明天有開幕茶會。

其中，專攻造型藝術創作的洪莫愁，以極簡方式表現藍天下的黃山石峰，相當特殊；吳偉谷的作品「零度記憶」，造形有點像是微型建築，靈感源自於對物體陰影的觀察，是對自我內心的審視。

林永利則是以劇場式的構成，帶出生活周邊最孰悉的物件如蝸牛殼、石頭、海棠落花作為角色，超現實的氛圍本色登場，熱鬧的排列在幽靜的角落裡。其餘教授與藝術家的作品也都各擁特色。

文化局視覺藝科長馮祺婷指出，花蓮的美學只有到花蓮居住生活才能領悟，不少藝術創作者總是不斷地省視人生，進而結合「藝術」與「創意產業」，以現代藝術、設計的方法，重新詮釋、創造地方族群藝術與傳統手工藝，使之保存原有的文化意涵，同時又能呈現現代的創新形式，令人讚嘆。

(中時 )