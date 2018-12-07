保全熊抱女住戶還掐胸 嚇到她「漏尿」判拘役59日

(示意圖/達志影像)

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中時

新北市汐止區一處社區蘇姓保全，今年3月1日下午，趁著女住戶雙手提物，無法抗拒之際，從後方熊抱、觸摸胸部，住戶被嚇得不敢聲張，要求保全公司換人，但隔了半月又看到蘇代班，才趕緊告訴先生並一起到警局報案。士林地院審結，依性騷擾防治法判處拘役59日，得易科罰金5萬9000元，可上訴。

女住戶指控，當天她手指被信箱割傷，蘇趁機握住她的手，並且用手指勾手掌心，還說「你的手好軟」，傍晚4點多，女住戶從外買菜返家，在地下1樓又遇到蘇，這次蘇竟從背後熊抱、摸胸，直到女住戶用力推開為止，嚇得女住戶當場漏尿。

但蘇辯稱，看到女住戶站在電梯前，從背後碰觸肩膀發出「吼」一聲，女住戶說幹嘛嚇她，蘇回「不好意思，跟你開個玩笑」，兩人有說有笑，否認性騷擾。

但女住戶反駁，每次看到蘇，他都露出詭異的微笑，只要出門都會擔心遇到他，案發後因擔心先生要到菲律賓出差，如果被他知道，一來會影響情緒，二來先生必定大發雷霆，所以先向保全主管反應，只要以後不看到蘇，就算了。但隔了2個星期，女兒下樓又看到蘇來代班，才趕緊告訴先生，並且到警局報案。

檢察官傳喚女住戶的同事，證實蘇姓保全對她伸出狼爪後，造成她身心極大的折磨，蘇案發後否認犯行，並未取得被害人的原諒，女住戶還說，蘇甚至傳簡訊威脅、污衊她，並請求法院從重量刑。

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(中時 )

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