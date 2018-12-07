影》「情緒不穩」鈕承澤又黃牛 委由律師向北檢請假

2018年12月07日 16:17 中時 趙雙傑 、張孝義 影音／ 黃鈺潔 、張孝義 影音／

大批媒體守候，看到律師前來一湧而上。（趙雙傑攝）

律師胡原龍到北檢替鈕承澤請假獲准。（張孝義攝）

被控性侵女助理的導演鈕承澤，在今(7日)前往台北市大安分局說明案情時收到北檢的傳喚通知書，指示下午4時到北檢應訊，但下午3時55分時鈕卻委由委任律師胡原龍出面請假，後檢察官准許鈕請假。

知名導演鈕承澤傳出性侵女工作人員後神隱了36小時，一直到今早才現身大安警分局製作筆錄。警方在偵訊後和檢察官協調，當場送交台北地檢署的傳喚通知書，指示鈕今日下午4時到北檢接受檢察官偵訊。

未料紐又黃牛，疑似因上午被媒體包圍採訪影響情緒，交由委任律師胡原龍於下午3時55分抵達北檢，胡原龍抵達北檢引起媒體騷動，但是胡一語不發擠過守候記者直上2樓偵查庭，在「偵二庭」接受檢察官訊問。據了解，胡原龍向檢察官說明鈕承澤的健康狀況不佳，目前不適接受偵訊，請求檢察官能准假。

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檢察官斟酌後，准許了鈕承澤的請假，並責令律師，再次傳喚時鈕必須到庭。胡原龍步出偵查庭後僅表示「謝謝檢察官准假」，至於鈕承澤請假的病因、與被害人是否為男女朋友關係等問題，胡都以「謝謝」回答後離開北檢。

鈕承澤被控涉及性侵案，原訂本月6日赴警局接受偵訊，卻不見人影，手機關機失聯，令警方火大一天連發兩次通知書，檢察官也考慮強制拘提，鈕才於7日上午赴警分局接受偵訊，不料下午又黃牛，臨時向檢察官請假。

(中時 )