生命課題沈重！老蕭愛小孩：先玩別人的就好

2018年12月07日 16:20 中時 尤嬿妮

老蕭日前拍攝雜誌封面照。（MilkX Taiwan提供）

老蕭日前拍攝雜誌封面照。（MilkX Taiwan提供）

蕭敬騰（老蕭）日前接受雜誌專訪，聊起今年推出的《欲望反光》，其中〈皮囊〉反諷過度在意外表的現代社會，但身為藝人，能不在乎這皮囊？「以藝人這身分，當然是必須的，但一直做最外層的改變，內在卻不斷地在退步，原本應該花更多的時間在學習自己的專業，卻浪費太多精力與金錢在打扮他（她）的青春，會錯過很多學習的機會」。

老蕭自稱是個「人生觀察家」，笑說：「因為小時候曾經被拯救過，社會給了我很多的機會與幫助，所以除了家人以外，當然希望可以回饋給社會。這樣的理念需要非常多時間去實踐...有些人喜歡你、有些人不喜歡你，也許我的音樂可以啟發他人，但未必適合每一個人，不過大家還是要自覺自己的能力與天賦，找出屬於自己的路。」

眾人皆知老蕭關懷流浪動物多年，除了熱愛小動物，他也很喜歡跟小孩子玩耍，但說到生命，老蕭覺得是個沈重的課題：「生命的責任感太沉重了，這並不是說做就可以做的事情，擁有太多層面需要考量。就好比雖說我很喜歡小孩，玩別人的都很可愛，但是想到要擁有自己的小孩的時候，那個責任的沉重感令人需要深思，一個生命降臨了，那是一輩子的責任。現階段還是先玩別人的就好（靦腆笑）。」

(中時 )