全台首輛農用自駕車 臺灣獨角仙1號問世

台灣首輛農用自駕車「臺灣獨角仙1號」7日問世，由國立交通大學光電學院研發半年完成。(曹婷婷攝)

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台灣首輛農用自駕車「臺灣獨角仙1號」7日問世，由國立交通大學光電學院研發半年，將先進AI光電技術整合農用地面載具，結合AI影像技術辨識雜草、藤蔓，搭配高速雷射掃描使其纖維化，減少藤蔓對農作物損害，適用山坡地果園地形，透過科技協助，將有效解決農業人力需求、務農人口老化等農業發展困境。

全世界都在研發智慧農業科技，改善農業問題，台灣首部農用自駕車問世，被看好將為台灣智慧農業發展注入創新元素。交大校長張懋中表示，交大台南分部位於南台灣農業生產重鎮，發展農業光電關鍵技術是研究主軸，也是責無旁貸使命，臺灣獨角仙1號誕生，承載新農業改革的希望。

這部農用自駕車選用現成柴油農機車為主體，改裝成為全電動控制車，加入宏碁股份有限公司開發的農用無人車平台，結合AI影像技術辨識雜草藤蔓，搭配高速雷射掃描系統，將藤蔓纖維化，避免繼續蔓延，免於使用農藥，減少農作物傷害，且因應果園環境狹小，可進行八字形迴轉，靈活穿梭提升作業效率，還可爬坡45度，初期將應用於棗園。

南科管理局長林威呈表示，未來台灣農業發展方向逐步邁向尖端科技及高附加價值，南科對於人工智慧科技納入重點發展目標，期許透過智慧光電與AI科技結合農業，引領國內外智慧農業發展。台南市代理市長李孟諺表示，臺灣獨角仙1號在台南誕生，台南與有榮焉，在農業人口不段流失與老化的情況下，如何農業轉型是一大課題，未來若能透過科技協助，降低農業人力需求，不僅是南部農業之幸，更是全球農業一大福音。

(中時 )

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