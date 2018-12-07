Erika曾想放棄當歌手 熬過低嘲打氣「儘管任性貪玩」

2018年12月07日 16:33 中時 尤嬿妮

Erika新歌MV遠赴沖繩拍攝。（華納音樂提供）

Erika新歌MV遠赴沖繩拍攝。（華納音樂提供）

Erika新歌MV遠赴沖繩拍攝。（華納音樂提供）

劉艾立（Erika）第二波主打歌〈哪邊涼快哪邊待〉，由蕭敬騰率領的獅子合唱團團員鄒強打造，MV也遠赴沖繩拍攝，一路上Erika結交不少當地朋友，包括素食餐車的夫妻、保齡球館店員等，她笑說這次拍攝完全沒有工作的感覺，也許是太放鬆，Erika竟在正式開拍前在鼻子旁冒了顆痘痘，相當懊惱。

這首歌讓Erika想起自己曾差點放棄當歌手，因對自己的期待不如預期，「以前的我很容易給自己很多壓力，怕做的不夠好、無法達到別人眼中的期待，但是現在的我相信一切都是最好的安排，就像歌裡面所說的，儘管任性貪玩吧」，如今的她充滿自信，「希望大家聽完歌能更舒服自在的跟自己相處，有更多勇氣面對任何挑戰」。

MV選在日本沖繩拍攝，劇中Erika一路開車兜風到瀨長島、美國村等當地知名景點，延途超美風景開啟Erika的度假模式，一反過去拍MV時的緊張感，最讓她印象深刻的，是在一個素食餐車拍攝時，正好遇見夫妻老闆，對方同為音樂創作人，更組樂園發行過專輯；有趣的是，Erika所到之處都引起圍觀，不僅被路人誇美，還有店家要求簽名，讓她忍不住大笑說：「突然覺得我好紅喔！」

(中時 )