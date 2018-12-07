烏克蘭正妹學創業 明新行動咖啡車飄異國味

2018年12月07日 17:18 中時 莊旻靜

來自烏克蘭的21歲正妹安娜（左），在明新科技大學行動咖啡車學習，培養不同專長。（莊旻靜攝）

明新科技大學行動咖啡車透過一系列培訓課程，提供校內、校外人士學習不同專長。（莊旻靜攝）

新竹縣明新科技大學的行動咖啡車提供學生、校外人士學習創業，近日來了一名烏克蘭正妹安娜，她在明新進修管理碩士，不僅會說4國語言，也邊學習咖啡、烘焙，增加自身專業技能，也成為行動咖啡車的另類亮點。

年僅21歲的安娜（Anna Kompan）會說烏克蘭語、俄羅斯語、英文及中文，她在烏克蘭向一對夫妻學習中文3年，並在台籍老師建議下，來台深造，而她在烏克蘭就學期間，也發展出對咖啡、烘焙的興趣，因此進入明新科技大學後，也持續進修，未來有志創業。

安娜說，烏克蘭氣候較寒冷，不過新竹風大讓她印象深刻，來台也去過新竹城隍廟、三姓橋、新豐紅毛港等景點，特別喜歡新竹火車站前的護城河公園，也計畫與來台工作的烏克蘭友人一起南下遊玩。

明新科技大學行動咖啡車店長林修平擁有英國咖啡師證照，和學生分享微型創業，包含技術、經營管理、成本計算、廠商資源等，一系列課程可讓學生學中做、做中學，更可評估自身是否適合創業。

林修平觀察，台灣咖啡市場雖趨於飽和，行動咖啡車仍具有潛力，不過仍需視地點、族群調整經營品項，例如在商業區，不妨以精品豆、單品豆等手沖式咖啡為主，可吸引到愛好咖啡的白領族等。

明新科技大學的行動咖啡車自今年中推出以來，已有十多名學生前往學習，包含在明新就讀行銷與流通管理系的大一新生莊育如，曾經在飲料店工讀，因對創業有興趣，而前往學習，增加自身專長。

明新科技大學推廣教育中心的行動咖啡車共分成店長培訓班及店長實作培訓班，均有門市管理與服務、行動咖啡車操作說明、半自動咖啡機操作說明、飲料調製、行動咖啡車實習課程等，報名費均為15000元，2套課程時數、開班人數需求不同，有興趣者可電洽03-5593142轉2638。

(中時 )