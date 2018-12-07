走出手機螢幕 偷偷在網路賣超好的兔兔保養品 「IJEALOUS忌妒妳的美」進駐誠品生活西門店

2018年12月07日 16:34 中時電子報 綜合報導

養了一隻超級可愛垂耳兔的創辦人王晨妤，一直以來深受肌膚困擾，從青春期的痘痘肌演變到敏感型肌膚，使用過的產品無數種，卻找不到最完美又理想的一系列產品。25歲那年不期而遇理念相同的研發廠商，從此開啟了兔兔保養的一段深度美好旅程!

忌妒妳的美IJEALOUS以生產及銷售肌膚保養產品為主，堅持使用上質原料和有效配方。

兔兔保養-忌妒妳的美IJEALOUS成立於2016年，以生產及銷售肌膚保養產品為主，堅持使用上質原料和有效配方。

IJEALOUS不僅以專注的精神不斷研發，並結合白兔的構思企圖創造更多元化的產品，如:獨家的胡蘿蔔面膜系列產品，深受市場喜愛。不只產品原料講究，更以高標準的規格挑選瓶器和製作包裝，透過與設計師合作打造出特色鮮明的白兔形象產品。

IJEALOUS始終努力耕耘，未來將持續以白兔溫柔鮮明的形象推廣產品，期望透過簡單且有效的程序，讓人人可以輕鬆在家享受SPA 般的肌膚保養。

IJEALOUS的理念是「兔兔給妳好臉色」。看到療癒的兔兔包裝，心情開心有好臉色；使用了IJEALOUS的保養品肌膚變好而有好臉色。

肌膚因為外來壓力、年紀和環境因素改變，逐漸會流失物質和失去元素。保養品主要的功能是幫助肌膚維持在健康的狀態。因此，IJEALOUS保養品挑選植萃成分和抗敏配方，具有滋潤肌膚的特性且不會致敏，是敏感肌膚可以使用的保養品。研發團隊更採用獨家專利技術，開發出一系列從清潔、保濕、修護到延緩老化的產品。堅持不加酒精且用精油取代香精，保養過後的肌膚能健康且有光澤，讓人很難不「忌妒妳的美」。

近來，電商的興起和直播盛行，讓新興自有品牌有了曝光來源和立足的機會。兩年來持續與有聲量的網紅合作搭配品牌自有的行銷和直播，網友逐漸認識了兔兔保養IJEALOUS。原來，網路上可以買到可愛卻有感的保養品，這是大多數網路顧客的回饋心得！

可愛吸睛的包裝、美妝雜誌報導和網友口碑推薦，兔兔保養品-IJEALOUS在一次的外貿展覽中被誠品邀約設立專櫃，選在熱鬧且觀光客必造訪的西門町-誠品生活西門店1F，櫃位走當下流行的網美IG風格，粉紅繽紛很吸引客人目光。

開幕時間選在逢聖誕節前夕，搭配檔期更有不少優惠組合和活動，消費打卡送禮物等。最特別的活動是如果你跟兔子有緣、有養兔子或是屬兔，消費就贈送聯名款胡蘿蔔保濕舒緩面膜。有空不妨走到誠品生活西門店逛逛，認識以兔子為形象，努力耕耘的台灣自有品牌-IJEALOUS忌妒妳的美。專櫃:誠品生活西門店1F

地址: 108台北市萬華區峨眉街52號官網:www.ijealous.com.tw~Facebook:忌妒妳的美IJEALOUS

(中時電子報)