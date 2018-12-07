地表最強六金藝術烘焙女神裴志偉 驚傳「封爐」！？

2018年12月07日 16:39 中時電子報 綜合報導

結束上月底在盧森堡舉辦的「世界盃國際廚藝競賽」，並一舉摘下她個人第六面世神界廚藝頂級賽事金牌的美女藝術烘焙大師裴志偉，返回台灣，談到她奪金的歷程，裴志偉語出驚人的表示，她將考慮不再參加世界頂級的廚藝賽事了！

地表最強美女藝術烘焙大師裴志偉，摘下第六面金牌，成為名符其實的「世界之冠、華人之最、台灣之光」！（裴志偉手作坊提供）

有「地表最強美女藝術烘焙大師」美譽的裴志偉，這次在盧森堡的廚藝競賽中，以「一段充滿勇氣與冒險的旅程」，奪得藝術麵包類組的最高分，摘下金牌。由世界廚師聯盟所組成的評審團，對於裴志偉的作品，給予「完美」的至高評價。

作品主題中的「惡魔」，不只有類似蝙蝠的翅膀，連眼睛的視網膜也精心刻劃，突顯惡魔的奸邪。（裴志偉手作坊提供）

這次作品的主題元素，是一名勇士，面對八爪惡魔，奮勇搏鬥贏得最後勝利的故事。裴志偉在作品介紹中寫道，無論遇到多少困難，都會以堅定的心和勇敢的力量，來應對所有的挑戰，勇氣和冒險是面對挑戰的態度。

其實，這次參賽的作品的原型，早在今年二月就在德國斯圖加特的世界廚藝大賽中亮相過，當時的作品名稱為「重生」，但因為受限於當地低溫的影響，在製作過程中，數度坍塌重塑，一直到最後一刻還是無法以最完美的姿態，呈現在評審委員面前，雖然最後評審委員被裴志偉堅毅不放棄的精神感動，而給予銀牌的鼓勵，但裴志偉當時就向世廚評委承諾，她一定會在下一次的國際賽事中完美呈現，這次盧森堡的金牌，除了再一次證明了大師的實力，更是她對諾言的實踐。

裴志偉自2012年，以趙子龍造型的糖雕蛋糕，參加有世界廚藝奧林匹克之稱的德國IKA大賽，一舉摘下全球「唯二」的超級金牌而聲名大噪之後，短短六年共計六牌金牌落袋。外表奪冠的風光，背後卻有一段不為人知的艱辛歷程。背後沒有財團的支撐，七月離開大學教職工作之後，因為全心投入不到三個月即將舉行的大賽，沒有進帳、經濟斷炊，咬牙苦撐。所幸，阿默蛋糕、慶昌食品機械廠及愛倫手感烘焙，提供了場地及器材供她創作，連這趟遠赴盧森堡參賽的二十多萬旅費，都是向朋友暫借，日後再分期攤還。

這樣艱困的參賽經歷，造就了裴志偉堅強的求勝意志，如今「六金傳奇、榮耀滿身」，裴志偉考慮「封爐」，短時間之內，不再參加世界級的廚藝大賽，專心致意她最喜愛的教學工作，把一身的好手藝傳承下去，同時，她更大的願望是，讓藝術麵包不再只是參加國際比賽之用，還可以成為市場上消費者垂手可得的商品，她要讓藝術麵包從殿堂走入食堂，對消費者不再遙不可及。

至於什麼時候才會「開爐出山」參賽呢？裴志偉表示，她希望作品能夠成為國際頂級賽事的「標竿」，如果不是能樹立「典範」的作品，不再輕易出賽。因為，比賽的意義對裴志偉而言，不只是為了摘下金牌，更重要的是標誌出一個嶄新的里程碑，做為被後人超越的指標，這才是藝術作品臻於至善的精神。

(中時電子報)