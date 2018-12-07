竹市3＋1油版彩陶展 展現藝術家多元媒材創作

2018年12月07日 17:22 中時 陳育賢

新竹市文化局即日起於梅苑畫廊展出「3＋1油版彩陶展」，展出包括油畫、版畫、水彩、陶藝等38件不同媒材作品。（陳育賢攝）

新竹在地藝術家古榮政、陳永欽、蔡秋蘭、林時植4人，即日起於新竹市文化局梅苑畫廊聯袂展出「3+1油版彩陶展」，展出包括油畫、版畫、水彩、陶藝等38件不同媒材作品，領域不同獨樹風格，將多年累積成果首次在故鄉完整展出，民眾可踴躍參觀。

文化局表示，古榮政此次是以油畫為媒材，曾任藥劑師的他，將過往熟悉的藥丸融入藝術創作之中，利用五彩繽紛，形狀各異，大小不一的藥丸抽象化，藥丸變成小粒子元素，五彩繽紛在人體內的各種作用及治癒後的種種現象，成為創作表現方式。

陳永欽是新竹少有從事木刻版畫的創作家，以刀代筆，技法純熟、色彩強烈，線條豐富強而有力，講究極細的對位套印方式，充滿鄉土情懷自然景色。

蔡秋蘭主攻水彩，擅長古樸的歲月痕跡刻畫，畫作常見花鳥浪漫氛圍，年終歲末特別以1系列討喜的紅色花卉，更顯喜氣祝福，希望每個朋友都有個美麗嶄新的1年。

林時植則將傳統陶藝融入現代複合媒材，把東西方風格融合，作品結構精煉充滿魅力，他並以浩瀚宇宙為靈感泉源，展示個人內在思維，立體創作表現出反思與兩極多元意涵。

文化局指出，4位藝術家分別在不同領域中各有所長，創作成果豐碩，他們並打破藝術藩籬，定期相互交流學習，集結創作思維以開拓眼界。

(中時 )