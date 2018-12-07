健保雲端查詢系統分享會 近300人到場響應

健保署署長李伯璋（中）今出席健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會。 （健保署提供）

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林周義

健保署今（7）日舉辦健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會，邀請醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所以及社區藥局分享智慧應用成果，近300人到場響應。主題涵蓋「醫療院所加值運用雲端系統成效分享」、「跨院醫療團隊(垂直整合)運用雲端系統成效分享」及「基層院所運用雲端系統成效分享」。

此次分享會中，台中榮民總醫院藉由垂直整合團隊合作系統，建立起病患過敏藥資料庫，並發展重複處方藥品或檢驗（查）、交互作用，及病患術前易出血藥品的提醒功能，另建立24小時Call Center，提供合作院所全方位諮詢服務。另有院所以Line方式提醒病人回診，提升醫療效能。

健保署於2011年創立全國雲端藥歷系統，打破以往病人用藥紀錄不互通、資訊不完整的限制。2016年，進一步擴充為涵括藥品、醫療影像、手術、牙醫、中醫等12大類資訊的雲端查詢系統。今年7月，開通雙向互通機制，包括「疑似藥品療效不等」及「上傳影像品質疑義」的通報資訊蒐集功能。9月則建構起即時通知功能，防止醫師重複用藥，以免影響病患安全。

健保署署長李伯璋表示，藉由次次分享會，將擴散標竿學習效益，盼「健保醫療資訊雲端查詢系統」能逐步發展為智慧平台，開創健保智慧醫療服務新模式。

(中時 )

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