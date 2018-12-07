看台灣政局藍綠翻轉 陸學者憂兩黨制易造成社會民意對立

2018年12月07日 17:47 中時 藍孝威

台灣九合一地方選舉後，藍綠的政治版圖大翻轉，民進黨慘敗。中國社會科學院政治學研究所所長房寧認為，兩黨制容易造成社會民意對立，不僅台灣，美國也是如此。大陸雖然是一黨專政，但是在政策制定前，會大範圍的深入基層調研，廣納各種意見，用「協商式民主」儘量讓政策制定符合民眾需求。

九合一選舉，許多選民對民進黨的政績不滿意，用選票教訓了民進黨。但是大陸採一黨專政，如果民眾例如退伍軍人對政策不滿意，民眾有什麼方式來爭取改變？

房寧7日在記協沙龍以「改革開放40年：中國政治改革與發展」為題和中外記者交流，回應本報記者提問時表示，他也很關心台灣這次的地方選舉，原本也計畫去台灣觀選，可惜另有要公無法成行。

房寧形容，西方的民主就像消費者去餐廳吃飯，是選餐廳，想吃海鮮飯可選西班牙餐廳，想吃披薩可選義大利餐廳，想吃宮保雞丁可選中餐廳。

房寧表示，西方有競爭性的選舉體制，更多的是選擇領導人，但領導人採取什麼政策，很大的程度是由政黨來決定的，所以容易出現選民支持度大起大落。蔡英文在2016總統大選時勢如破竹，曾幾何時，才短短2年，在深綠的高雄竟然半路殺出國民黨籍的韓國瑜，令人難以想像。

「這在我看來不是特別好的一件事」，房寧認為，如果一個地區或國家，包括美國在內，社會上民意對立的情況嚴重，和其選舉體制不無關係。

房寧表示，如果以大陸的制度和餐飲業做比喻，「消費者不是點廚師，因為廚師只有一個，但是大陸有協商民主，那就是點菜，稱之為政策民主。」他說，作為政府重要的智庫學者，他經常下鄉探索各階層的社情民意，這些訊息都會轉化為政府的政策。

「大陸的民主更多體現在各個社會階層對於政策的參與和協商，」房寧說，大陸不是要搞種姓主義，不是要歧視誰，不是評判哪個制度好，哪個制度不好，而是認為在大陸這麼大的國家，客觀上問題矛盾多，同時又處於急遽發展轉型時期，此時實行競爭性的選舉會擴大社會矛盾，實行協商式民主可以在一定程度上保持社會穩定，同時可以反應各方的利益，這也是一種解決方案。

房寧表示，中國社會科學院政治學研究所曾針對亞洲國家在工業化時期政治發展變革進行研究。他們發現，一個國家的工業化和社會政治相對的變化會帶來風險，因為出現一些新興的社會集團，想要更多的政治參與，和既有的政治體制和利益格局發生衝突，由此導致社會不穩定，例如顏色革命，當年的韓國、台灣都出現這種情況。

房寧認為，由於新興的社會集團的政治參與，導致社會巨大的衝突，最後導致政治體制瓦解或轉型。大陸現有的政治格局，吸納平衡新興政治集團的政治參與，保證制度比較平穩。大陸作為世界上人口最多的國家，資源稟賦又相對稀缺，在世界已經形成的經濟秩序情況下，還面臨很多國際上的困難情勢，在這種情況下，大陸應保持現有的政治體制和社會穩定。

(中時 )