膠彩大師簡錦清贈萬和宮「東西文化的堆疊」膠彩畫作

2018年12月07日 17:38 中時 黃國峰

膠彩畫大師簡錦清的「東西文化的堆疊」膠彩畫作，融合東方的萬和宮及西方的聖家堂。（黃國峰翻攝）

萬和宮萬和文化大樓文物館館藏，最近增加了一幅融合聖家堂、萬和宮，兼具東西文化內涵的「東西文化的堆疊」膠彩畫作品，本幅30F的畫作，是台灣膠彩會協會創會理事長簡錦清，日前捐贈給萬和宮，由萬和宮董事長蕭清杰代表接受，相信將成為館藏文物新亮點！

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮文物館已經珍藏上千件文物，簡理事長這幅作品，融合東西文化，將萬和宮與聖家堂巧妙結合，很有創意，感謝大師的割愛，特別典藏在文物館，成為新亮點。

簡錦清指出，萬和宮是他從小遊戲、看歌仔戲留連的地方、是中部地區的信仰中心，是所有住民心靈所依附的聖壇，亦是名列國家三級古蹟。而「聖家堂」是西班牙瘋狂天才建築師安東尼高第畢生力作，自上世紀開始建造，延續至今還如火如荼持續進行，是宗教界的聖靈，也是建築界的聖壇。

簡錦清指出，東方的神祇與西方的教堂，各自引領信眾、安撫普羅，其終極目標皆一致，均為勸人為善。因此作畫時，嘗試讓畫面底層醞釀出宗教那股引人向善的共通性，金黃色調的萬和宮散發著祥和與兼容，背景則隱隱露出聖家堂的微紫色調，祥和的金與神秘的紫在畫中碰撞，宛如激流般在信眾內心流竄，交織成兼容並蓄的神秘。

(中時 )