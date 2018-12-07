離岸風電蠆購費率過高 監委要經濟部檢討

2018年12月07日 16:53 中時 鄭舲

經濟部為兌現蔡英文總統「非核家園」、「以綠代核」競選政見，積極推動再生能源發展，希望2025年達成綠能占比20%目標，並於今年1月18日依職權訂定並公布「離岸風力發電規畫場址容量分配作業要點」，採「先遴選、後競價」方式快速增加離岸風電裝置容量。

但經濟部推動過程過於急遽，法制作業欠周延，且有未按遴選作業評分標準推派委員、躉購費率過高、國產化學習曲線建立不易等缺失，監察院通過監察委員陳小紅、王美玉調查報告，要求行政院督促經濟部確實檢討改進，以維護國家權益。

陳小紅、王美玉表示，經濟部為實踐蔡總統綠色能源政策，傾力推動離岸風電發展，公布2018年躉購費率每度5.8498元(固定20年)，雖具引資效果，但未精準掌握近年風機大型化、施工技術成熟造成電力平準化成本(LCOE)下降趨勢，復加規劃場址裝置容量5.5GW中，多數(69.7%，3.836GW)採遴選、少數(30.3%，1.664GW)採競價，且競價價格每度僅約2.5元，低於前述躉購費率約3.3元，大幅增加躉購期間(20年)之購電支出。

監委認為，離岸風電遴選與競價價差每度約3.3元，經濟部稱因要求獲遴選團隊落實產業國產化所致，但再生能源電能躉購費率及其計算公式自2010年起每年公告，國產化成本在2018年遴選前從未納入計算公式中，且工業局2018年1月才公告產業關聯執行方案，躉購費率與產業關聯執行方案難稱有具體關聯。

調查報告另指出，經濟部以遴選方式分配離岸風力發電規畫場址容量，卻未按遴選項目(技術能力60%、財務能力40%)、細目及審查重點遴聘相關遴選委員，且遴選委員會中政府機構代表居多數，有過於強調主導推動政策之虞，反而忽略離岸風力開發技術、財務風險等，顯未周延。

(中時 )