正道不孤！羅智強開直播推薦唐國泰

新科台北市議員羅智強，委由辦公室小編「芳芳」、「婷婷」特別替好朋友開網路直播；呼籲台中朋友接到初選民調電話支持唐國泰（中），以「正道不孤」為由、希望更多理念相同好友參政、為民服務。（陳世宗翻攝）

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中時

目前人正在美國、加拿大進行演講的新科台北市議員羅智強，關心好友前行政院中部辦公室執行長唐國泰參加台中第五選區補選，委由辦公室小編「芳芳」、「婷婷」特別替好朋友開網路直播；呼籲台中朋友接到初選民調電話支持唐國泰，並以「正道不孤」為由、希望更多理念相同的好友參政、為民服務。

小編「芳芳」首先問羅智強參政理念？唐國泰表示，當然是「天行健、智強永遠不休息」稱讚羅當選後仍然為自己理念，馬不停蹄到國外演講。且第一次選舉不掛招牌，不走傳統選舉路線，仍獲得4萬多位選民支持，十分難得，自己以當羅智強的好友為榮！

唐國泰指出，媒體依循往例，每年都會選出年度代表字，今年則是「翻」這個字；新任高雄市長韓國瑜大贏，讓高雄綠地變藍天，也代表了政治上的翻轉。另外，台中也需要翻轉，例如空汙問題，需要翻轉回以前的藍天、給市民一口好空氣。

還有台中交通建設，包括台中捷運綠線規畫及施工多年，應該盡速試運轉後啟用，至於其他區域路網規畫，也應該盡早研擬並有計畫爭取中央支持與補助，早日讓台中市民享受快捷便利的交通品質。

小編「婷婷」說，台中要翻轉，需要靠廣大市民朋友在8、9二天，國民黨進行電話民調時大力支持，「芳芳」也說，讓羅智強的昔日戰友順利提名，才能真正讓「正道不孤」！

(中時 )

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