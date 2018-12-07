皮卡丘快閃到這慶耶誕！超萌娃娃車伴打卡

讓大家搶著拍照的皮卡丘娃娃車。（三創提供）

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中時電子報
／整理報導

寶可夢旋風席捲台灣！叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！位於八德商圈的三創生活園區也於12月推出新活動，開設為期3個月的「精靈寶可夢」快閃店！讓大小朋友與皮卡丘慶耶誕！除有超萌皮卡丘、伊布等人氣明星，各式3C商品也讓人耳目一新，獨耳梵谷潮流公仔、仙人掌造型咖啡膠囊架，耶誕禮物溫馨也實用！

讓大家搶著拍照的皮卡丘娃娃車。（三創提供）

三創首先推薦網美最愛造型仙人掌咖啡膠囊架；以及居然有梵谷、達文西等潮流公仔，公仔造型還呼應著藝術家生平故事，讓收藏公仔變成是一件很藝術的事！今年12月已經再度狂燒起精靈寶可夢旋風，三創的6F除有「精靈寶可夢快閃店」，讓台灣寶可夢的粉絲朋友們不需要出國，即可以購買到日本Pokémon Center所販售的各式各樣週邊，但是想逛的消費者動作一定要快，因為商品一上架幾乎都被搶翻。

TODAY IS ART DAY 藝術英雄聯盟公仔。（三創提供）

此外，三創「耶誕奇幻光臨」檔期亮點一籮筐！第一大玩翻亮點首推12月10日至25日於1F市民廣場引進「巨型海盜船扭蛋機」，耶誕節就是有奇幻的魔力，讓人覺得美好而期待，巨型海盜船正代表追夢無限、夢想啟航正是時候，當然扭蛋機裡的獎項也超豐富。

(中時電子報)

來自烏克蘭的設計小物myBookmark書籤系列。（三創提供）
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