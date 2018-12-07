醫美暗藏風險 消基會籲修正草案

2018年12月07日 17:18 中時 王思慧

知名部落客貴婦奈奈爆出經營公司在上月底無預警歇業，讓許多消費者求助無門。消基會指出，現在醫美醫師的操刀資格，寬放到僅要修習32小時學分，而麻醉部分，只要是中度以下手術，只要受過麻醉訓練便可執業，認為限縮成4項之後對消費者沒有保障。因此呼籲應儘快推動「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正草案（特管草案），保障消費者權益。

消基會祕書長吳榮達指出，目前特管辦法將在明年1月1日實施，原來有9到10項手術是麻醉醫師跟專科醫師在場才能執行，但現在草案竟然不顧手術安全，本來應該嚴格限制的項目限縮成4項，只剩削骨、中臉部拉皮、抽取量為5千毫升以上抽脂和腹部整形，認為根本忽略消費者權益及潛藏危機，希望主管機關針對現有草案修正。

消基會董事長雷立芬表示，2012年在香港發生第一宗判刑的美容醫學誤殺案，值得政府主管機關重視，該起美容醫學誤殺案是由DR醫學美容集團為顧客進行打針療程，造成1死2傷事故，在今年初分別被判刑12年及10年。香港衛生署於2013年列出35項有潛在風險的美容程序，其中15項涉及皮膚穿刺或以機器或化學方法剝脫皮膚的程序，須由醫生進行，也給消費者充足的資訊與的建議。

雷立芬提醒，想做醫美的消費者，要考量每個侵入式手術的風險，做任何「課程」前都要深思熟慮，並觀察該診所醫生是否有執照、財務狀況是否穩定，並盡量使用信用卡消費，當發生爭議時較有機會拿回款項。

針對貴婦奈奈事件，吳榮達表示，要在倒閉事實發生前540天內的刷卡者才具請求資格，若超過540天就無法請求退款；至於使用現金付款的消費者，就只能找負責人處理。但以貴婦奈奈潛逃出境，名下財產歸零的狀況來看，頂多就是引渡回台後的刑責，民事上恐怕難以求償。

消基會呼籲，衛福部應修正公告內容，只要是侵入式處理，均應採從嚴主義，嚴格認定醫師資格、美容醫學的項目、環境、麻醉醫師的要求等等均應比照醫療相關法規執行。

(中時 )