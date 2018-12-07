張豐毅《霸王別姬》自願露屁股 「虞姬」張國榮拒絕跟進

張豐毅自挨打，並且爆料「虞姬」張國榮拒絕露屁股。甲上提供

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時報周刊
鞏俐懼怕跳樓戲，被導演陳凱歌灌了二鍋頭才敢跳。甲上提供

華語影史經典電影《霸王別姬》將於12月14日重返大銀幕，「25周年數位修復版」電影預售套票組於網路上開賣，不到24小時狂銷破百組，兩天更累積近500套，銷售數字持續飆升，一展當年盛況空前的電影魅力，

《霸王別姬》當年拍戲幕後花絮陸續曝光。據悉，當年金獎影后鞏俐曾有一場兩米高的跳樓戲，她遲遲不敢跳，讓工作人員苦等了一個小時，導演陳凱歌先灌鞏俐洋酒邊勸她說：「拍電影之所以有意思，就是有這種場面，鞏俐，跳吧！」在工作人員的鼓掌聲下，鞏俐鼓起勇氣，帶著七分醉意跳下，卻沒想到拍攝底片被刮傷了得重拍，但鞏俐還是不敢跳，於是導演又拿出二鍋頭灌她，最後她依然親自演出一躍而下，張豐毅接住跳下的鞏俐，導演喊卡，全場拍手讚賞鞏俐的氣魄。

而張豐毅也是為戲犧牲演出，在一場他和張國榮挨罰的戲中，他為了戲劇張力而主動提議要光屁股挨板子，張豐毅爆料，當年張國榮聽到以後，立刻拒絕說：「我可不要光屁股。」因此這場戲只看得到張豐毅的俏臀。

張國榮曾表示，每次和張豐毅對戲都會受到他的刺激，「受刺激後，我更能感受也能理解到程蝶衣對霸王的愛意，也更能展現活靈活現的程蝶衣。」就像沒有了「霸王」就沒有了「虞姬」一樣。

《霸王別姬》不僅贏得華語影史迄今唯一一座金棕櫚大獎，還獲得奧斯卡最佳外語電影提名，奪下金球獎最佳外語片、英國演藝學院電影獎最佳外語片…等大獎殊榮，更被《時代雜誌》評選為「全球百大不朽電影」、英國權威媒體BBC評選「百大經典外語片」，而電影也即將在下周一(12月10日)迎來25周年紀念日，電影監製暨湯臣集團主席徐楓將舉辦《霸王別姬》「25周年榮耀再現」首映會，齊聚政壇、影壇、文壇與時尚圈各界貴賓共襄盛舉，包括「國際巨星」王力宏、「影壇巨星」甄珍、「戲劇女王」楊謹華與「知名主持人」蔡康永都將盛裝出席。

(時報周刊)

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