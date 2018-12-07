幾米繪本女孩出在這慶耶誕！名人交換禮物添溫馨

誠品生活聖誕幾米裝置｜圖為信義店《真的假的啊？》吹泡泡小女孩。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！大小朋友喜愛的耶誕節即將來臨，全台13家誠品也換上如夢似幻的聖誕裝置，帶您走入幾米繽紛的繪本世界！繪本《真的假的啊？》中吹泡泡的小女孩就佇立在信義店門外，用夢幻泡泡迎接您的到來，幾米主題扭蛋機也帶給您驚喜；敦南店則以繪本《星空》為主題，於戶外廣場打造AR聖誕許願樹，使用互動 APP 向聖誕樹許願就有機會獲驚喜好禮！

誠品生活聖誕幾米裝置｜台南文化中心店。（誠品提供）

12/15-12/16更將舉辦「甜蜜聖誕市集」！誠品也蒐羅全世界各國富有新意的交換禮物，例如有世界最美紙雕便條紙之稱的「OMOSHIROI BLOCK紙雕模型便條紙」獨家禮品，隨著一張張用罄會留下清水寺、東京鐵塔等建築物紙雕，充滿驚喜；「迷你永恆聖誕樹」則以鮮花急速冷凍而成的永恆花，適合點綴聖誕氛圍。

只和身邊的親朋好友交換禮物，是否少了一些驚喜？誠品生活今年再度與聖誕老人團體「Change Christmas ╳ Strangers」攜手合作，號召全台「陌生人」一同交換禮物傳遞溫暖，還有機會換到陳漢典、愛紗、朱俐靜、左左右右等十多位名人親選的神秘好禮，同時也邀請您多準備一份禮物與卡片前來，誠品生活將代您捐贈予亞東紀念醫院兒童病房及伊甸基金會弱勢學童，讓孩子們一同歡度驚喜節日。

誠品敦南店B2藝文空間佈置如耶誕市集，至12月25日前展出千樣耶誕禮品卡片。（誠品提供）

今年活動將於12/15、12/16、12/23三天在誠品生活台北、台中、台南、高雄指定店別，以「特實用小物」、「大人味玩具」、「與孩子們童在一起」三大主題交換禮物，活動即日起於迷誠品開放報名！

誠品生活敦南店的「甜蜜聖誕市集」將於12/15-12/16盛大登場，有超人氣的甜點咖啡店、暖心香料熱紅酒，還有「地瓜熟了市集」與「邊緣人市集」及Live音樂演出；B2藝文空間至12/25前也展出千樣耶誕禮品卡片。信義店3樓Forum 12/13至12/25前也搖身一變成為耶誕市集，歡迎大小朋友同歡慶耶誕。

(中時電子報)

誠品生活交換禮物活動｜有機會換到知名歌手愛紗等十多位名人神秘好禮。（左為愛紗、右為陳漢典。（誠品提供）

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