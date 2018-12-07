新竹市總工會地方小吃料理訓練班第2期結訓

2018年12月07日 17:38 中時 陳育賢

由新竹市總工會承辦的「提升勞工自主學習計畫─地方小吃料理訓練班第2期」，經48小時的課程後，近日圓滿結訓。（陳育賢攝）

由新竹市總工會承辦的「提升勞工自主學習計畫─地方小吃料理訓練班第2期」，經48小時的課程後，近日圓滿結訓。（陳育賢攝）

由新竹市總工會承辦的「提升勞工自主學習計畫─地方小吃料理訓練班第2期」，經48小時的課程後，近日圓滿結訓。（陳育賢攝）

由新竹市總工會承辦的「提升勞工自主學習計畫─地方小吃料理訓練班第2期」，經48小時的課程後，近日圓滿結訓，總工會理事長莊鑑川表示，此梯次計有30位勞工學員完成訓練取得結訓證明，學員們都收獲滿滿。

莊鑑川指出，此次的「地方小吃料理訓練班」特別邀請到明新科技大學旅館事業系老師劉意源指導，教導學員從勞工安全與食品安全衛生、挑選食材知識、環境器具保養知識等專業項目學起。

實際操作的小吃料理製作則包括有府城鮮蝦卷，家鄉香蔥拌乾麵、鮮蔬潤餅卷、麻辣鴨血臭豆腐煲、 台灣風味鹹酥雞、當歸豬腳麵線，三杯雞、傳統肉羹湯、台式沙茶炒麵、脆皮鮮蝦三 明治、酥炸臭豆腐、淡水阿給 、客家香菇炒板條、魷魚羹湯、紅燒排骨酥麵、涼拌 雞絲拉皮、清蒸蝦仁肉圓、藥燉排骨、蔥油餅、台式炒米粉等共計32道小吃。

莊鑑川說，此梯次訓練是於10月18日至12月6日，共計48小時，結訓的學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各種小吃業者了。

他指出，新竹市總工會於2016年10月31日通過TTQS銅牌評核，該會所辦理的核心訓練包括有「勞動法」的勞動法規類、勞資調解類；「觀光休閒產業」的領隊、導遊、導覽、行程規畫；「專業技能」的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐。

「專案訓練」的自辦訓練、委辦訓練；另，課程項目也可依相關單位需求辦理。

(中時 )