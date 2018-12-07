鍾瑶、子閎打鬧戲來真的 拖把髒水互潑、抹布甩臉樣樣來

2018年12月07日 17:01 時報周刊 張毓琪

王家梁電梯壁咚男秘書。東森戲劇提供

台視、東森戲劇《艾蜜麗的五件事》鍾瑶跟林子閎飾演高中青梅竹馬，兩人雖一直是打打鬧鬧的關係，但喜歡鍾瑶的子閎從高中起便一直守護在女方身邊。一場鍾瑶高中時被罰打掃教室的戲，子閎一得知就立刻找藉口去幫忙，兩人打掃到一半還在教室玩開，甜蜜互動不斷。但這場玩鬧戲拍攝現場其實超失控，鍾瑶跟子閎笑說他們拍到後來就來真的，不但用拖把髒水互潑，還把抹布、拖把整個直接往對方臉上抹，拍攝現場爆笑不斷。

鍾瑶笑說「我們剛開始還蠻溫和的，結果拍到一半子閎拿拖把直接衝往我臉上的方向過來，我當下嚇到立刻徒手抓住那支拖把。」。子閎一聽嚇得趕緊澄清「我沒有真的要弄到妳啦，我發誓！」子閎也立刻反擊說鍾瑶也有拿抹布丟他，假裝委屈的說自己的臉真的被抹布抹到，自己也被嚇到了，讓鍾瑶哭笑不得。兩人還為這天的「大戰」是由誰開始的再度開啟鬥嘴模式，引起現場一陣大笑。

飾演帥氣名律師的王家梁，在劇中是鍾瑶心目中的白馬王子。但形象精明幹練的他，竟然在劇中跟男秘書上演男男戀？原來是他被男秘書誤會自己性向，結果竟誤打誤撞在電梯裡壁咚了男秘書，這一幕還被鍾瑶撞見，畫面尷尬又爆笑。王家梁笑說「我其實不太有這種男男配橋段的演出，而且這場戲我要整個人貼在對方身上，還要在對方脖子不斷哈氣，所以印象超深刻的。」還笑說希望觀眾會喜歡他這次的「突破」演出。

而飾演鍾瑶上司、跟王家梁互為死對頭的于子育，本集在浴室跌倒摔得頭破血流，同時又要化身厲鬼威脅鍾瑶，笑說自己也是超突破演出。提到這場浴缸戲，于子育笑說怕有背部全裸之類的畫面，還特意先去健身房練身材了好一段時間，開拍前還超緊張的。而化身厲鬼的那場戲，還為了這個造型畫了好幾個小時的妝，假髮、紅眼睛、血管妝等造型都做的超仔細，出來的效果連工作人員都說真的超逼真。台視、東森《艾蜜麗的五件事》，每周六、日晚間10點播出。

(時報周刊)