冬遊坪林樂趣多！漫遊山林步道、包種茶暖心也暖味

坪林有好山好水，孕育好茶。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

冬天的腳步近了，涼涼的風適合出遊，不妨來坪林走走吧！賞山林美景，喝杯暖和和的茶！107年新北好茶冬茶上市， 8、9日於坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶展售會；除了販售本季最新鮮上市的文山包種茶外，還推出了冬季製茶體驗營、來去農家Do一日-揪團遊茶鄉等低碳小旅行，推廣會現場還可報名「包種茶編織」及「包種茶香包」等DIY體驗活動，一同前往享受充滿茶香的周末。

新北好茶冬茶展售 坪林低碳旅遊喝好茶。（新北市農業局提供）

本年度適逢「新北好茶」品牌推行8年，這8年來新北市誕生了8個技藝精湛的全國冠軍製茶師，因此冬茶推廣也特地推出限量8冠紀念茶盒，坪林區農會總幹事林文恭表示，新北好茶品牌歷經多年推廣，配合舉辦各種區(市)級競賽，茶農們製茶技術也越來越成熟且穩定至。

如何品嘗文山包種茶呢？蜜綠色的茶湯是包種茶的身分證明，「香氣」則是包種的特色，品嚐包種時要口鼻並用，除了喝茶湯的甘甜滋味，更要享受花香般的氣味，林文恭笑說，民眾不會挑也沒關係，認明選購「新北好茶比賽茶」，都是通過一流評審師把關，保證新鮮且在地生產。

新北好茶冬茶展售 坪林低碳旅遊喝好茶。（新北市農業局提供）

農業局表示，今年冬茶茶芽萌芽期受到持續降雨的影響，各產區產量明顯下降，但品質優良，受到評審肯定，此外本市推動「茶清方案」，對比賽茶密集抽檢，為消費者的安全把關，因此選購好茶只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、高品質的保證。

本周末12月8、9日於坪林茶業博物館旁，15、16日於善導寺捷運站旁的希望廣場都有新北好茶展售會，歡迎大小朋友一起來喝好茶！

(中時電子報)

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