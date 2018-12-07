舞王偷錄影片問候台粉 首席弟子：成接班人有壓力

2018年12月07日 17:03 中時 潘鈺楨

《火焰之舞》4度抵台演出。（盧禕祺攝）

舞王首席弟子詹姆士基根(左）與艾琳麥可艾拉薇擔任男女主角。（盧禕祺攝）

愛爾蘭正宗踢踏舞劇《火焰之舞》4度抵台，由舞王首席弟子詹姆士基根(James Keegan)擔任男主角。即使舞王麥可佛萊利(Michael Flatley)此次因為已退休沒再隨團來台，但還是惦記台灣粉絲的熱情，偷偷錄製影片，他表示：「非常興奮《火焰之舞》可以再次來到台灣演出，點燃所有人對火焰之舞的熱情。本次演出由我的首席弟子詹姆士基根擔任男主角，帶領百位舞者、歌手、樂手來台，非常希望大家共襄盛舉，更希望現場所有觀眾可以跟台上舞者一起跳起來！也大大祝福臺灣朋友們！」

詹姆士從小即展現高度舞蹈天分，拿過4座全美冠軍、8座全英冠軍、9座大不列顛冠軍、3座愛爾蘭冠軍、1座歐洲冠軍，以及1座全球冠軍。18歲加入《火焰之舞》演出，成為有史以來最年輕要角。本次記者會由他領軍，與20位舞者攜手出演。他受訪表示：「很開心再度來到台灣，雖然我的老師麥可佛萊利已經退休，但他傳承下來的精神是永不散去的！」他坦言身為麥可接班人一定會有壓力，大家都會拿他跟麥可比較，但相較之下，他更開心的是有資格成為接班人。詹姆士表示雖然《火焰之舞》自1998年開始巡演，但每年都會加入心血，網羅年輕頂尖的新舞者，「所以與6年前在台灣的表演相比，這次的表演更有爆發力，我們還加入了煙火的橋段。」

女主角由艾琳麥可艾拉薇（Erin McIravey）擔綱出演，她5歲就開始接觸踢踏舞蹈，她說：「上次來台灣是六年前了，當時很多食物都不太敢嘗試，這次一定要嚐嚐一些道地小吃！」《火焰之舞》台北場將於本周末12月8、9日於林口體育館演出，10日在高雄巨蛋、15日台中圓滿劇場演出，購票請洽寬宏售票系統。

(中時 )