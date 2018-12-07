全台唯一「死神相框」預見吸毒後慘樣

2018年12月07日 17:38 中時 巫靜婷

西湖度假村「反毒教育訓練基地」，7日由董事長鄭順福、法務部長蔡清祥、衛福部食藥署副署長陳惠芳、苗栗縣政府祕書長陳斌山等人啟動打擊毒品按鈕後啟用。（巫靜婷攝）

反毒訓練基地依據兒童、青少年、成人規畫有3套反毒課程教案，未來將開放學生戶外教育、機關團體教育訓練等參訪體驗。（巫靜婷攝）

反毒基地內除陳列介紹新興、常見毒品樣態，像是毒金莎、毒咖啡包、毒果凍、毒梅餅、毒郵票等。（巫靜婷攝）

左起西湖度假村企劃暨遊憩部副總經理吳國呈、董事長鄭順福，向法務部長蔡清祥介紹基地設施。（巫靜婷攝）

毒品犯罪案件層出不窮，秉持預防重於治療的理念，苗栗三義西湖度假村在法務部、內政部警政署及衛福部食藥署等單位指導下，首創全國在園區設置反毒訓練基地，以寓教於樂方式提供毒品危害預防資訊，並展示新興毒品包裝樣態，其中「死神相框」動態模擬出吸毒後的樣貌，令民眾驚嚇不已。

毒品不僅危害個人、家庭，對環境、社會治安更造成重大影響，反毒訓練基地依據兒童、青少年、成人規畫有3套反毒課程教案，與科博館、法醫研究所聯合舉辦「反毒與防罪－宅急便特展」，讓民眾認識毒品的危害，基地採開放式免費入場。

反毒基地陳列許多新興、常見毒品樣態，包含毒咖啡包、毒果凍、毒梅餅、毒郵票等，其中全台唯一「死神相框」互動展件，民眾拍照後即能在螢幕中看見吸毒後的自己，15秒的動態展示嚇壞不少體驗民眾，法務部長蔡清祥試拍後也驚呼「實在太難看了」。

蔡清祥說，政府積極推動反毒、緝毒、拒毒、戒毒等反毒策略，目前法務部設立反毒行動巡迴車石虎號於中部偏遠地區學校巡迴，讓反毒教育走入家庭和社區，結合7日成立的反毒訓練基地，使反毒宣導發揮得更淋漓盡致。

西湖度假村董事長鄭順福指出，擔任更生保護會苗栗分會委員時，得知受刑人有逾半數入獄都和毒品有關，因而發想利用維多利亞館籌建反毒訓練基地，期望能在憾事發生前先行預防。

西湖渡假村企劃暨遊憩部副總經理吳國呈表示，園區是觀光局評選的特優等主題樂園、環保署認證的環境教育設施場所，一年來客量約30至50萬人，未來將開放學校等機關團體預約參訪，發揮社會責任盼能拋磚引玉，影響更多企業共同響應。

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(中時 )