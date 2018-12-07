米倉涼子偷偷來台 四處踩點小籠包名店

米倉涼子接受KKTV獨家專訪，提及私下來台遊玩，最愛小籠包曾私下來台遊玩，最愛小籠包。KKTV提供

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時報周刊
米倉涼子自認是個急性子。KKTV提供

KKTV跟播中的本季最夯日劇《Legal V不敗律師》昨(6)在日播出第8集，速水茂虎道客串演出，成為謀殺案的重要證人，讓米倉涼子飾演的「小鳥遊翔子」面臨最大的挑戰，收視率再度稱霸同時段冠軍。

隨著《Legal V不敗律師》即將進入最後完結，觀眾也開始期待米倉涼子下一部作品，日前米倉涼子接受KKTV獨家專訪，表示演出這個角色最困難的地方是在於「一直處於很嗨的狀態，時間上也很趕。」她透露：「私底下自己個性也比較急性子，有時候不太會去仔細聽別人在說什麼。」而一直以來都飾演行動力很夠的女強人類型的她，對於未來想挑戰的角色，她則說：「很想嘗試會讓人流淚、覺得揪心的故事。但又怕演了會讓自己身體變差。」不過還是想挑戰與自己很不一樣的角色，比如說「惡女」。聽聞台灣許多觀眾期待她演出「刑警」，米倉涼子調皮地露出為難表情，說：「想到刑警就覺得一直要奔跑很累。」惹笑一旁的工作人員。

在《Legal V不敗律師》也備受注目的演員林遣都，劇中常與米倉涼子經常外出調查案件，有大量的對手戲，林遣督所飾演的律師「青島」個性耿直，被米倉你稱「小白，」常常欺負戲弄他，兩人的互動也是觀眾最喜歡的情節之一，對此米倉涼子表示：「這樣的互動很有趣，私下也覺得林遣督先生很可愛。」不過「小白」也有讓「小鳥遊翔子」佩服的時刻，米倉涼子說，因為她飾演的是被吊銷執照的律師，無法幫為人進行辯護，在第一集中她作為證人站上法庭，實際上自己沒有那樣的經驗，所以很緊張，「那時候看到林遣督先生作為律師去為客戶去辯護，打從心底覺得他好厲害。」

米倉涼子也透露不久之前才私下來過台灣，最愛「小籠包」，「去吃了很多間(小籠包)。」還參觀了鼎泰豐的廚房，令她相當開心。《Legal V不敗律師》將於12/14於日播出完結篇，KKTV隔日(15)同步更新。

(時報周刊)

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