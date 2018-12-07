桃園觀音初戰展鋒芒 傲視技職風雲榜

多媒體動畫科葉垣濬（左起）及徐毓鴻同學，就讀多媒體動畫科後，經高中三年的粹煉，奪下此次全國技藝競賽中榮獲商業廣告金手獎與優勝。（觀音高中提供）

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多媒體動畫科葉垣濬（見圖）奪下此次全國技藝競賽中榮獲商業廣告金手。（觀音高中提供）
觀音高中林振清校長（後排左三）校長感謝指導老師利用晚上、假日訓練選手，讓位處偏鄉的觀音高中在全國技藝競賽大放異彩。（觀音高中提供
葉垣濬奪下商業廣告金手獎的作品。（觀音高中提供）
徐毓鴻奪下全國技藝競賽中榮獲商業廣告優勝。（觀音高中提供）

觀音高中化工科及動畫科學生在107年全國技藝競賽勇奪金手獎與優勝，創佳績。往年觀音高中動畫科受限職群的因素一直無法參賽，今年首度參賽即獲得金手獎殊榮；化工科選手不惶多讓，延續之前優良傳統，持續獲得優勝獎項。林振清校長表示，當初觀音高中成立之初就已打好職科奠基的基礎，因為觀音、新屋地區需要一所優質的公立職業學校照顧在地學子，讓技藝專長的學生能擁有屬於自己的展演舞台。另外多位指導老師利用晚上、假日訓練選手，讓職科學生可以在自己的專業中發光發熱，是相當令人欣慰的一件事。

一般人認為職科學生就是學習的弱勢族群，但觀音高中的學子們的表現總是能讓人刮目相看，多媒體動畫科葉垣濬及徐毓鴻同學，從小就喜歡繪畫與創作，進入多媒體動畫科後更積極學習，培養自身學習設計繪畫及動畫的興趣與奠定良好的基礎。高中三年的粹煉，更在這次全國技藝競賽中榮獲商業廣告金手獎與優勝。

化工科李耀昇同學對化學實驗相當興趣，經化工科專業科目老師的指導與培訓後，在科學實務上奠定基礎，在今年技藝競賽大放異彩，獲得優勝的殊榮。

偏鄉不偏，希望不遠，觀音高中學生在老師用心指導及學校用心經營下，只要同學願意按部就班的學習，相信均可在自己的專業上大放異彩。

(中時 )

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